瑞士直擊　SIHH錶展開幕

SIHH錶展今日起一連四天在日內瓦舉行，多個品牌已率先發布最新手錶系列。Panerai宣布成為意大利頂級帆船隊LUNA ROSSA的官方贊助品牌， 該支船隊是第36屆美洲盃帆船賽的紀錄挑戰者。品牌將向美洲盃帆船賽應用的科技和素材擷取靈感，創製一系列腕錶。頭炮作品是SUBMERSIBLE LUNA ROSSA 專業潛水腕錶 ─ 47毫米，借鑑LUNA ROSSA船隊AC75賽船的碳纖維船身，同樣採用碳纖維鑄造錶殼，錶盤更鑲嵌 該支船隊的船帆，防水深度達300米。



另一品牌Jaeger-LeCoultre發布全新高級複雜錶款Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminister Perpetual，結合品牌研發的Gyrotourbillon、三問報時及萬年曆三大複雜功能。



Montblanc 率先發布兩款Star Legacy系列Nicolas Rieussec計時碼錶以及兩款全新Star Legacy系列羅馬數字腕錶（日期顯示自動機芯腕錶與全日曆腕錶），全新TimeWalker系列計時腕錶，以reverse panda錶盤（黑色錶面搭配白色計時錶盤）之設計和獨特的美學，提升腕錶的運動氣息、復古與賽車魅力。



Piaget繼續以超薄腕錶作主打，三款全新Altiplano腕錶均薈萃伯爵的經典技術：超薄腕錶設計、非凡寶石鑲嵌及豐富多采的硬寶石，與稀有隕石互相烘托。