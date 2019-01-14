本日日本：跟本田翼30秒遊大阪中之島

東京Metro地鐵自2017年開始搵新日劇一姐石原聰美拍攝連串廣告，成為了一時熱話，關西的大阪地鐵（Osaka Metro）當然也不甘後人，上年11月找來當紮女星本田翼推出首個電視廣告，同樣成為了話題！相隔不足兩個月，大阪地鐵便話咁快推出第2彈廣告「淀屋橋 與朋友同行中之島」篇，今日起於關西地區播放。



今次廣告主打介紹大阪地鐵的M17站淀橋站，也順理成章以該站連接的中之島作背景。中之島位於大阪市北區，是堂島川與土佐堀川之間的細長沙洲，東西長約3公里、面積約723,266平方米，該處河水環繞、綠意盎然，而且設有不少地區行政、經濟及文化設施，當中一大招牌莫過於大阪市中央公會堂，這幢建成於1918年、被喻為日本近代建築史上重要作品，於2002年被列為國之重要文化財產，紅瓦磚牆散發着文藝復興時期風格，內設兩個音樂廳及一個以特色菜肴著稱的酒店。



而廣告便由這個中之島地標開始，本田翼與友人相約於該建築前集合，之後於中之島散步，先碰上了一家人齊齊在草地上玩肥皂泡，呈現了一片綠化環境；又前往放滿新鮮蔬菜的攤檔，感受周末當地周邊舉行的農場市集氣氛；之後再遇到演奏鋼鼓的樂隊，並在日落時於河邊Cafe歎世界，將中之島的種種優美景致濃縮在30秒的廣告之內，喜歡大阪的朋友，不妨用眼睛跟本田翼遊一趟吧。