【生活夜校】新智能身份證 RFID安唔安全？

新智能身份證1月21日就開始陸續更換，新證其中一樣特點是加入RFID（無線射頻辨識）晶片，但就令用家關注身份證會被不知情下被讀取從而洩漏私隱，究竟孰真孰假，立即拆解！



RFID全寫為Radio Frequency Identification，已經廣泛應用於不同範疇，例如八達通、職員證、學生證、快易通（Autotoll）等等，原理是於卡內加入線圈晶片接收訊號，配合發出訊號的讀卡器完成讀卡。而RFID的標籤大致分為主動式、半主動式以及被動式，當中主動式帶有電源，可以感應的距離較遠，而被動式不帶電源，感應的距離較近。



新智能身份證所採用的就是被動式，設計只為近距離傳輸，所以接收器功率提升後，只會將感應距離由原來的數厘米變成數十厘米，理論上不能遠距離感應。另一關鍵是新智能身份證用上雙重加密，即使感應到智能卡，但亦不能解密儲存在內的資料。



為防止RFID卡被干擾，除了可以選購RFID防盜銀包、卡套，而基於RFID遇上金屬就會失效的原理，坊間亦有建議用錫紙包裹智能卡達至防盜效果。