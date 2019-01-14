【決性11點】女友半夜手多多

有專家話從男女嘅睡姿可以反映彼此嘅恩愛度，而最恩愛嘅就係從後抱住對方瞓咁話。不過呢個動作係咪恩愛就可圈可點，因為有位男網民話咁樣好影響佢睡眠質素。呢位男網民個女友最近從外國返嚟香港，分隔多時兩人同居都係道理，只係佢就訴苦話女友有個唔好嘅習慣，就係好多手。佢話：「女友好鍾意從後攬實我瞓，本嚟好Sweet嘅，只係佢硬係好多手，成日用手嚟搞我，結果總係半夜起身親熱，最後成晚嘅睡眠質素就咁冇晒。同佢講過不如瞓先就做，佢就話呢啲嘢好講Mood，限時限候做即係交功課。點先至可以叫佢咪咁多手呀？」



網友神回應：



長芧龍堡：你都幾易畀人撩㷫喎，我個前前前女友都係有咁嘅習慣，只係我就堅呀，佢搞極都冇反應，唔似得你畀人捽幾吓就要做功課。做多啲啦，做得多你就麻木冇反應㗎喇。



車仔睇你點贏：睇嚟佢嘅手技都唔錯喎，如果唔係點可能令你咁快有反應呢？不如問吓佢喺邊度練出咁好嘅手技，唔係你想知呀，係我好想知道，知道嘅話就話畀我知。



Ruin Cok：我唔覺得你女友有問題，問題係唔明點解你每次都咁易有反應，仲要次次都要啪啪啪，唔通呢個係你哋之間嘅求歡訊號？不如同你女友講吓，換過另一個睡姿啦。



追身急Call：有幾咁麻煩呀？分床瞓咪解決問題囉。再者，我覺得係因為家陣仲係甜蜜期，等你哋兩個嘅熱戀階段過咗後，啲慾火少咗後，其實呢啲都唔係問題，反而仲會懷念呢段日子添。