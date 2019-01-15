捱不大捱不大---撲飛估歌仔

真人真事。最近朋友WhatsApp Group內，有好友發出「求助」訊息，問「有沒有方法買陳曉東演唱會飛？」對啊，陳曉東將於3月在紅館開演唱會，是東東相隔10年再於香港開演唱會，對很多人來說都是一種期待，而他早前於《新城勁爆頒獎禮》上演唱《心有獨鍾》，網友回應也非常熱烈，一來東東的確演繹得好，二來佢個樣想點？已經是兩個囡囡的爸爸，因何仍然Keep到個觀感咁Fit！難怪身邊一眾朋友〈特別是女性啦！〉，個個都想尋回少女初戀的感覺。



今日估的歌仔，都可說是東東的代表作之一，是來自《百分百感覺》電視劇版的主題曲《劃火柴》，東東當然是男主角Jerry（不過他在電影版《百分百感覺II》則飾演許樂），而其他主角都是當年嶄露頭角的年輕偶像，如周勵淇（Cherie）、方力申（許樂）、李彩華（芳芳）等，所以即使這套電視劇不是在固有的無線頻度播放，主要演員演技稚嫩（反而一眾綠葉更精彩），而劇情也稍見鬆散，卻仍然深受年輕人歡迎，也令東東的人氣日益上漲，的確是行情看好。值得一提是，不論電影、電視劇或廣播劇版的《百分百感覺》，其實都是改編自本地漫畫家劉雲傑的作品《百分百感覺》（Feel 100%），由1992年出版，段段續續至2007年才推出大結局，正因為漫畫本就是受歡迎作品，所以不論拍成電影或電視劇，都非常受注目。



關於《劃火柴》這首歌，負責作曲的正是東東本人，而作詞分別是黃仲凱和芝See菇Bi，後者即卓韻芝，曾經有網友對這份歌詞作出熱型烈討論，說不太明白當中意思，其實歌名《劃火柴》已經道出一切－－年輕人的感情快來快去，就像劃火柴般劃完一支又一支，不過，火柴有限，劃吓劃吓總有劃完的一天，講到底就是要學會珍惜感情囉！



東東近兩年總算回歸本地演藝圈，希望大家能好好欣賞他的歌藝，實在是相當不錯，猶其現場繹水準非常穩定，別忘記他是著名歌唱老師戴思聰的高徒，師徒二人縱曾有恩怨，但後來已冰釋前嫌，東東更特地從北京返港為老師送喪，可見情誼是一生一世，沒有永遠的敵人。





《劃火柴》

作曲：陳曉東

作詞：黃仲凱/芝See菇Bi

主唱：陳曉東



跟這一個虛脫致死 拒絕試用期

但不知怎地「賦」去半張被



跟那一個做場大戲 快白髮齊眉

然而又不甘這樣花光一世紀



捱不大 捱不大 遺失中 找註解

來得快 完得快 早午晚 劃火柴

場很大 床很大 誰執手 湧上街

怎安排 樂與怒也繼續搖擺



失意嗎 找一個樂天的少艾

發悶嗎 想走兩步便換對鞋

興奮嗎 將二人夢一手破壞

直到沒有 好貨可買



捱不大 捱不大 遺失中 找註解

來得快 完得快 早午晚 劃火柴

場很大 床很大 誰執手 湧上街

怎安排 樂與怒也繼續搖擺



而即使每滴憐憫 都似香薰分散戲份

我信望相愛完美 每一位都上心



捱不大 捱不大 遺失中 找註解

來得快 完得快 早午晚 劃火柴

場很大 床很大 誰執手 湧上街

（幾多人 尚要讓我替換名牌）



聽歌時間：http://bit.ly/2H5OHoR

