日本南海電鐵授權　台灣首現「藍武士」列車

常去大阪旅行的你，即使未搭過也一定見過「南海電鐵」往返難波與關西空港的特急列車（Rapi:t），因為它車頭像極武士頭盔，加上車身全藍色，令人想起日本經典機械人「鐵人28號」，誰都一見難忘。最近台灣鐵路（台鐵）跟日本南海電鐵，及台灣視野文創聯手合作，把台灣E200系列車頭重新塗裝成「南海電鐵彩繪列車」，成為首台獲南海電鐵授權漆上其「南海藍」的列車，並於1月中正式發車。據知去年在ITF旅展時，官方已邀請台灣民眾為新車命名，最後得出「藍武士號」這個台灣專屬暱稱，好聽易記。



但查實今次台灣「南海電鐵彩繪列車」共有2列，都是用台鐵E200系列車頭塗裝，分別命名為「藍武士號」及「台日友誼號」，前者車身彩繪上大阪知名觀光景點，包括通天閣、固力果跑手及大阪城等，而後者則簡單寫上Taiwan to Japan字樣，並塗上兩國的國旗，車身也寫上了KIX-NAMBA NANKAI rapi:t字樣。它們會於本月16日及17日作先後首航，16日由「台日友誼號」打頭陣，於當天1:05pm，緊接的17日就由「藍武士號」首發，兩車同樣由潮州出發往花蓮，列車迷想坐就留意了。



網址：https://www.railway.gov.tw/

