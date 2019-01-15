IB攻略：IB的迷思

好多家長都覺得IB好陌生，因為舊時自己讀HKCEE，或者高考，對IB一竅不通，淨係知道考六個科目，滿分係45分。但係全球有幾多考生，競爭如何，IB狀元有幾多，全球IB平均分係點，其實多數讀者都唔係幾知。



1.全球IB考生

香港DSE考生我哋大約知道係幾萬人左右，但係IB，你又知唔知？根據IB 2018統計，全球IB考生係有成16萬3千個考生，2017嘅時候都係15萬幾左右。所以IB嘅競爭對手，唔係淨係本地學生，而係全世界，競爭一啲都唔細。不過，睇番香港，IB DIPLOMA嘅學生其實得2,285個，如果學生係用IB考試去競爭香港嘅大學，理論上應該容易過DSE，原因係，其他國家嘅學生唔會個個同你爭香港3大 （香港大學，中文大學，科技大學）。



2.IB滿分有幾多個？

當我哋舊時講10優狀元 （本地HKCEE學制），全香港媒體都會大肆報道，嗰位狀元將會係無人不曉，因為香港10優狀元或者DSE狀元，通常5隻手指數得晒。但係睇番IB狀元，全香港上年有成38個人，做狀元係咪真係咁容易呢？今次我哋唔講方法學，我哋講數據。IB 2018年全球狀元原來只有259個，全球考生有163,173個，如果你計一計，成功率得0.16%左右，即係講緊要成600個人，先有一個狀元，其實機率仲低過Google成功請人嘅機率（ 0.2%)。雖然香港多人攞IB分，但係絕對唔容易。



3.IB平均分係幾多？

IB總分45分，合格嘅分數係24分，即係IB任何一科唔好低過4分，例如Level 1,2,3 就係唔合格。2018 IB嘅平均分係29.76，2017就29.87，其實年年都係大約呢個分數左右，最緊要知道高過，或者低過IB平均分有冇特別獎賞或懲罰呢？答案係冇嘅！平均分從來都係作參考用，報名牌大學，你要留意嘅係大學要求嘅IB分數，唔係IB嘅平均分。如果有IB學生預計分30分左右，仲沾沾自喜高過2018平均分，咁就大鑊啦！因為你大學報唔到幾間好嘅Top Tier大學。咁你會問有咩分數平均係緊要，最緊要就係每一科Level 7，level 6嘅平均分，一份卷90分滿分，我要考幾多分先可以考到個7分呢？考7分唔係等於滿分，總會有個範圍畀你，用呢個分數衡量自己表現如何，係最為實際同客觀。例如生物科目分數要78%，物理要70%等等，同學只要朝住呢個方向作為準則去努力，可能下一個45/45都會係你！



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣