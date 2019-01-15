三界五行：正西旺桃花　脫單好機會

2019己亥豬年，正西是桃花位，因為有一白桃花貪狼星飛入。更可喜的是，一白貪狼星五行屬水，正西五行屬金，金生水，為桃花提供一個有利環境，茁壯成長、開花、結果，帶來很好的桃花運。在玄學而言，正西的桃花本來就已經很旺，流年就旺上加旺。各位仍然未有拖拍的人士，請千萬不要錯過這個脫單的大好機會。



其實，桃花位並非只帶來桃花運這麼簡單，它主要有五大好處。第一，帶來異性緣，容易遇上有緣人。第二，促進已婚夫婦或同居男女的感情，令雙方更加恩愛。第三，有助家庭和諧。第四，增進人緣，帶來貴人，尤其是異性貴人。第五，可以帶旺事業，桃花寓意大展鴻圖，年宵花市，桃花是無可代替的主角，各人抱着不同的願望買桃花，希望願望成真，而那些把最大棵的超級桃花王帶回家中，或擺放在公司，往往都是生意人，有些更神心的，在每年冬天，桃花漸露花蕾，就親自前往新界的花場，挑選長勢旺盛的桃花，一口價，落了訂，或甚至全數支付，到年晚，就用專車接送。



花開堪折直須折，莫待無花空折枝，唐朝詩人崔護，就因為未能把握桃花運，結果再無緣與曾經斟茶遞水幫他解渴的那位都城南莊農家女再見面，空嘆走寶之餘，寫了這首詩：「去年今日此門中，人面桃花相映紅，人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」



方向宇