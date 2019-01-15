瑞士直擊：第29屆SIHH錶展　「碳」盡新作

一年一度的錶壇盛事──第29屆日內瓦國際高級鐘錶展，昨日（1月14日）正式在日內瓦展開，今年吸引了30多個參展單位，大部分均為國際知名的鐘錶品牌，同時亦有少數獨立製錶商。縱觀各大品牌全新登場的作品，發現以高科技物料製作腕錶，是今年的一大趨勢，而其中碳材質正是深受歡迎的物料之一。



素來積極研發碳材質的Panerai，在錶展開幕首日即宣布成為義大利頂級帆船隊伍LUNA ROSSA的官方贊助品牌，該支船隊是第36屆美洲盃帆船賽的紀錄挑戰者。品牌將向美洲盃帆船賽應用的科技和素材擷取靈感，創製一系列腕錶。頭炮作品是SUBMERSIBLE LUNA ROSSA專業潛水腕錶－47毫米，借鑑LUNA ROSSA船隊AC75賽船的碳纖維船身，同樣採用碳纖維鑄造錶殼，錶盤更鑲嵌了該支船隊的船帆，防水深度達300米。



而以複雜及創新聞名的Uysse Nardin，今年則以「X」為主題，兩款主打新作都是以碳材質製成。著名的Freak系列，推出的入門款式Freak X，錶殼以源自航空領域的Carbonium碳正離子質料製成，材質呈獨特的大理石紋理，令每枚腕錶獨一無二。另一新作Skeleton X，透過X射線結構詮釋出極通透的鏤空效果。其中一款設計以Carbonium Gold碳金製成，碳金複合材料是由碳纖維與黃金顆粒熔接而成，製作出鏤空X腕錶微光閃爍的錶殼，顯現出黑色和金色波紋的流動效果。



Roger Dubuis今年繼續跟林寶堅尼合作推出腕錶，重頭戲是一枚獨一無二的Excalibur One-off腕錶，以林寶堅尼賽車部門為個別客戶訂製的跑車為靈感。腕錶搭載一枚全新研發、設有90度傾斜V字形設置的雙陀飛輪，可補償地心引力對機械運作所造成的影響，進而改善走時精準度，而錶盤則以C-SMC複層碳纖維製成。