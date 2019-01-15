本日日本：睇豐洲市場「堅離地」拍賣

對於舊築地市場，一大讓人懷念之處莫過於可以好近距離參觀拍賣場，成為了不少觀光客捱眼瞓晨早到訪的理由。而於上年10月開幕的豐洲市場，等了又等，今日終於向訪客開放參觀吞拿魚拍賣場，讓大家感受那份獨特的競投氣氛！不過新市場有新規矩，在業界的反映下，考慮到衞生及安全問題，今次豐洲方面特意在拍賣場上方約3米高位置特設了露台給參觀者，大家只可透過玻璃窗來觀賞箇中風景。係咪覺得唔過癮？但考慮到雙方的安全，以及對競投人士的騷擾降到最低，建設露台也不失為一個兩全其美的方案。而身在居高臨下的露台視野相當開掦廣闊，幾乎將整個拍賣場一覽無遺，而且亦刻意在露台上方不設玻璃，讓大家可以聽到場內的熱鬧氣氛，及聞到吞拿魚的鮮味。而參觀於早上5點45分開始，歷時約30分鐘，需事前在網上或電話預約，每日限額為120人，而首日有128人申請，相信日後會更旺場呢。



另外，豐洲市場為了吸引客人到訪，即日起至3月下旬逢周六都會舉行名為Oishii周六Marche的市集，市集內有該市場直送的新鮮蔬菜及海產，更有流動餐車及豐洲區人氣店舖開店，讓大家享用特色美食及買手信，去開參觀拍賣場的朋友，不妨順道踩場。



豐洲市場拍賣場見學

地址：豐洲市場7街區3樓「PR Corner」集合

時間：5:30am集合

網址：http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/kenngaku/



豐洲市場Oishii周六Marche

日期：即日至3月30日

地點：豐洲市場（江東區豐洲6丁目）5街區（青果棟）戶外空間

網址：https://toyosu-oishii-marche.jp/



片段來源：FNN.jp PRIME ONLINE網站