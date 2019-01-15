六本木　潮派酒店「按摩」任歎

東京旅行，行程匆匆，日行千里，回到酒店人已半死，要是可在房內按摩放鬆一番，你說多爽。為滿足這個奢侈欲望，今次我特別到六本木，選住開業未過兩年的潮派酒店「Remm Roppongi Hotel」，它不但房價貼地(房價：13,000日圓，約HK$949）起，房內設備更基本齊全，包括備有平版電腦的商用書桌，電腦中還預設了酒店資訊、周邊美食地圖、甚至有小遊戲。



房中最大賣點，就是想起都令人興奮的全身按摩椅，24小時隨你任用，即使你已血拚到全身酸軟，都可Refresh「起死回生」！即使多了按摩椅，房內空間仍夠開行李箱，在東京已是難得。另一要讚的是床墊，它比一般標準床墊用多了一倍彈簧，承托力更為平均。另外設在4樓的酒店大堂，亦設有自助的Check-in/out機及自助換錢機，不怕到前台排隊費時。提提大家，由於房內沒提供茶包及咖啡包，想要便記得在前台先取。



Remm Roppongi Hotel

地址：東京都港區六本木7-14-4

官網：http://www.remm.jp/roppongi/



鳴謝：星晨旅遊