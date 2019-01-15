《精神與魔幻之間》　探索身份認同

在文化差異下，身處異地總會令人產生與別不同的想法。最近，Rossi & Rossi舉辦了《精神與魔幻之間》藝術聯展，展出6位不同國籍，但同樣居於美國的藝術家作品，藉此探索身份認同和女性主義等議題，其中部分作品更展現了傳統的藝術形態，就像Anila Quayuum Ahga的《眼淚──水滴（獻給羅伯特·厄文）》，就以其最為人所知的激光切割金屬雕塑，呈現了南亞的傳統花卉圖案，而Ambreen Butt的《東方之女》則用了正統畫框，以花卉圖案和淺色調描繪了女性穆斯林信徒的形象。



至於Ruby Chishti和Negar Ahkam的作品則富有超現實主義，前者的作品《沒有人的當下是個廢墟》由回收布料等混合材料造成，氣息憂傷，表達了當代藝術創作者的海外生活，後者的《她的出生權利》異想天開，描繪了一個在表演者間狂舞的女姓，令人聯想起不同時期的畫作風格。至於Rina Banerjee的創作更涵蓋了整個宇宙，將生物學、工程學、歷史、藝術和科學知識融成 一體，創造了講述過去和進化的多元視野。



《精神與魔幻之間》

日期：1月26日-3月16日

地址：Rossi & Rossi 黃竹坑益年工業大廈3C