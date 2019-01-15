【生活夜校】佢哋點止長命120歲！

高官話假如大家平均120歲，咁60歲先至係中年！一眾中男中女發現自己原來還是「青年」，究竟應該開心定啼笑皆非呢？再睇睇史上最長壽的人，同佢哋比較，大家100歲都仲係好後生呀，Yeah！



【傳說篇】

歷史上，曾經出現多個長壽老人，他們往往可活上數百年，不過，這些資料都沒有真憑實據，一來當沒有政府檔案，不少資料都未必可信，二來以前對一年（或一歲）的觀念跟今天未必一致。不過無論如何，以下這幾位都是著名的長壽老人。



彭祖 長命800歲？

據說彭祖歷經唐虞夏商等朝代，活了800多歲，這是否屬實，實在令人懷疑。不過，根據《史記》記載，彭祖是確有其人，亦確實以長壽見稱。晉代醫學家葛洪撰寫的《神仙傳》中還特別為彭祖立傳，指彭祖在殷末時已活過700歲，殷王特別向他請教長壽之道，但據說800多歲這個年齡，是根據六十天為一年來計算的，所以實際壽命應為140多歲。



陳俊 長命400歲？

據福建《永泰縣誌》記載，永泰山區湯泉村的陳俊，生於881年，死於1324年，亨年443歲，見證了唐朝和宋朝的滅亡，也見證了宋朝和元朝的建立。據說陳俊為人正直，樂於為鄉里做事，鄉民都敬重他，到了晚年，他無法自食其力，但他的子子孫孫都已先他而去，於是由鄉人輪流供養他。



李清雲 長命256歲？

據說李清雲生於清初的1677年，先後歷經了康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統九代至民國，終年256歲。不過，李清雲的事迹和長壽並沒有確鑿證據，只是大家口耳相傳的傳說，不能當真。



滿平 長命242歲？

長命也非中國專利，日本有一位叫滿平的農民，活了242年！而他的妻子也達221歲，兒子196歲，兒媳193歲，孫子151歲，孫媳138歲，堪稱為長壽家族，看來這一家族的某些生活或飲食習慣導致全家都長壽，可惜就是沒有人找到他們長壽的秘笈，實在可惜。



【確證篇】



詹妮·路易·卡門 長命122歲

歷史上有確實文件證明最長壽的人，是法國的女士詹妮·路易·卡門（Jeanne Louise Calment），她在1875年2月21日生於法國南部的Arles，死於1997年8月4日，享年122歲164天。



木村次郎右衞門 長命116歲

歷史上最長壽的男人，則是日本人的木村次郎右衞門，生於1897年4月19日，死於2013年6月12日，享年116歲54天，歷經明治、大正、昭和及平成四個年代。