白球鞋熱潮停不了　adidas、Puma又出招

近幾季白球鞋成為了不少女生的百搭神器，即使是容易弄髒，其亮眼、清新又好搭的外形，令白球鞋熱潮持續燃燒。如果正準備入手一對小白鞋，踏入新一年，adidas Originals和Puma都即將推出以白色為主調的女裝鞋款，白鞋控女生要留意。



adidas Originals推出全新Sleek系列，為女生打造Sleek W和Hypersleek W兩個專屬鞋款。Sleek W鞋面採用漆皮材質，鞋側用上穿孔細節來呈現三間標誌，配合三葉Logo和橡膠外底，完美展現簡約百搭的休閒風格。另一Hypersleek W鞋款以高級皮革製成，以Sleek W作藍圖配上外形獨特的加厚鞋底，為經典設計注入前衞創意。



PUMA再度推出女裝鞋款Cali，簽名式的low-top款式，加上分布鞋面前端的透氣孔，巧妙地將古典與創新融合。全白的皮革鞋面配上輪廓突出的橡膠鞋底，後踭還飾上PUMA字體，加上鞋面和後踭的燙金PUMA標誌，增加了Cali高雅的氣質。