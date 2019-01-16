聽過謝安琪的《一個女人和浴室》，大家落酒吧有否想過喝點Gin？如果來到台北喝，位於大稻埕霞海城隍廟（又暱稱為月老廟）對面的福來許發琴吧Ginspiration是推得介紹的一間。



然而，酒吧只是福來許的一部分，本身是間布藝設計店，賣的是台灣古早好意涵圖騰與剪紙文化設計的包袋、圍裙、桌巾等生活物品，後來地舖和二樓加添了咖啡店連食店。約兩年前加入的Ginspiration位於三樓，店名已說明酒吧是以Gin酒為主，單計種類多達190款。經過駐場調酒師Perry調製的，除了常見的Negroni和Clover Club外，印象最深刻是他可以根據你口味喜好作味道調整，甚至即席「度身訂造」一杯；可見他對每款酒的認知已達到融會貫通的地步，而且cocktail不會隨時間而變得鬆散，亦見調酒質量甚高！若有時間Perry更會與客人暢談酒經，享受落酒吧傾兩句的最大樂趣，逃離「朝朝播放是殞石旁的天際」！



福來許發琴吧Ginspiration

營業時間：6:30am~12:00am（星期二休息）

地址：台北市大同區迪化街一段76號2樓

FB專頁：發琴吧 Ginspiration