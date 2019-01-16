【家樂事】少女房≠粉紅色　5個改造靈感

雖然粉紅色是公認的少女色系，不過若然整個房間都塗滿粉紅色，相信天下間也沒有幾多個女子抵受得住！想要打造一個既有個性，而且少女感十足的房間，不妨考慮一下近年大受歡迎的北歐風設計，或者會帶給你不一樣的靈感。



粉+白+灰色調

比起單調的粉色牆身，搭配白色，灰色元素的家具，感覺更為順眼。如果想顏色變化更豐富，可以試試拼色或加上波浪線條圖案的牆紙，而床上用品亦可間隔不同顏色，譬如枕頭是粉色，床單是白色，而被子則選黑色。



溫暖地氈

冬天地板特別凍冰冰，一張暖笠笠的針織地氈不只溫暖你雙腳，更將平時不起眼的地板，變身屬於你的小天地，令窩居大大加分。



木地板

木是北歐風房間的重要元素之一，其主要作用是擔當協調的角色。有了它，房間的白色家具就會顯得更加和諧，不會過於死寂。



串燈裝飾

夜深人靜的時候，點亮一串串迷人的小夜燈，氣氛馬上浪漫許多。掛在窗邊更是閃亮滿分，就連街外途人也會留意得到你別出心裁的設計。



綠色植物

不要看輕小小的盆景，加入了自然元素的房間，不但多了花花草草的顏色點綴，更增添生機。