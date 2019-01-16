三界五行：增加正能量　改善人緣化解三煞

己亥豬年的正西既是桃花位，也是三煞位，因為有劫殺、災煞、歲煞三位兇神惡煞駕到，需要防範財物的損失、天災的傷害、小人的針對等帶來的無妄之災；站在風水立場，根據「冤家宜解不宜結」的道理，面對兇神惡煞，只宜化解，不宜鬥爭，以人的能力，是不足與天鬥。



桃花是機，三煞是危，兩者並存，正與負能量角力，貴人與小人同時出現，轉危為機的方法就是增加正能量，改善人緣，遠離小人。



新春期間，正西宜擺放桃花，或大紅大紫的蝴蝶蘭、劍蘭，催旺人緣的氣場，人氣足，小人和兇神惡煞取易不取難，就不會隨便欺負你。這個位置，在平日也可以擺放大紅大紫的蝴蝶蘭、鴻運當頭、紅掌盆栽，不過帶刺的玫瑰花及仙人掌類則不宜。



家居大門在西位，可以在玄關位供奉觀音或擺放一塊刻有「石敢當」或「南無阿彌陀佛」石頭，就可以辟邪化煞。廚房在正西，菜刀剪刀等利器須擺放整齊，爐具要注意安全，碗布抹餐桌布宜用紅色。



公司的座位如果在正西，可在座椅放一個圓形的紅色靠背軟墊，增強正能量，改善人際關係，與人為善，不介入任何是非小圈子。



流年正西是三煞位，動土一定要擇日子，並須先拜四角。未婚人士的睡房在正西，可用粉紅色的窗簾及床鋪，催旺桃花，避開小人；如果想行桃花運，在睡房正西位擺一對彩色鴛鴦，祈求帶來好姻緣。



方向宇