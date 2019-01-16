順風快遞：新春遊內地　旅行團逐個數

新春暢遊大江南北，最有氣氛，今次就為大家嚴選多個內地團，讓大家感受最有節慶氣氛的春節。



坐高鐵遊桂林

新年梗係要迎春賞花啦，美麗華旅遊的桂林4天團，會乘坐高鐵直達桂林，並會前往桂林的訾洲公園，參與一年一度新春鬱金香花展，盡情賞花、影相同打卡，又會暢遊荔江灣景區，依山臨水，猶如置身喺幅山水畫一樣，充滿詩情畫意！新年當然要「年年有餘」，因此行程特別安排品嘗「陽朔招牌啤酒魚風味餐」，加上「新春年夜飯」、「鴻運金豬開運餐」等，實行過一個肥年。



桂林 一年一度新春鬱金香花展．訾洲公園、陽朔西街、荔江灣景區、馬嶺鼓寨民族風情園、榕杉湖景區4天團 （DGAC04）

出發日期：2 月 4、5、6、7 日（年三十至年初三）

團費：HK$2,899起

行程：http://www.hkmiramartravel.com/



北京行大運

春節遊北京，感覺就是不同！中旅社推出的「北京行大運、慕田峪長城、雁西湖5天直航精選團」，在2月4日至7日新春出發的團隊，不但會暢遊北京的名勝古蹟，並參與一年一度在北京舉行的傳統廟會，還會在大年初三當天，於長城飯店宴會廳參加「金豬迎春聯歡晚宴」，又會在到北海公園，參與靜心齋「穿越夜之淨心圓夢」夜遊園活動，讓大家過一個熱鬧又繽紛的春節。



北京行大運、慕田峪長城、雁西湖5天直航精選團（BCS）

出發日期：春節出發2019年2月2日至7日，其他熱門出發日期2019年1月31日、2月1日、8日至10日

團費：星賞會會員每位HK$2,999起（可額外享有銀聯優惠），原價HK$3,199起

網址：www.ctshk.com



台灣祈福

春節想平平地飛番轉，可以去台北啦！永安旅遊「台北新年樂園+溫泉4天之旅」，不但會前往椰林溫泉會館，歎盡露天溫泉，還有向日葵花海睇！更會暢遊「小人國主題樂園」，體驗多項遊樂設施及精彩表演。新春當然要祈福許願，此行更會去菁桐老街放天燈，再去埋龍山寺為新一年祈福！



台北新年樂園+溫泉4天之旅（ATWBP04P）

出發日期：2月5日（年初一）

團費：HK$3,499起

網址：https://www.wingontravel.com/

