健康輕食　法式雜莓多士杯　

法式多士的做法和餡料千變萬化，但造型多是四四方方無甚新奇，網站tasty.co教大家整法式雜莓多士杯，做法相當簡單，平日我們會選用牛奶，今次就改用健康的杏仁奶，素食者都啱食，只要將全麥麵包浸在加了肉桂粉和雲呢拿油的雞蛋杏仁奶內，然後放在模具內烤焗，便能輕易做出杯子形狀，放入加了楓糖漿的希臘乳酪，再配上藍莓、士多啤梨和黑莓等，搶眼不在講，直接拿起來咬一口，水果香和酸甜乳酪在口中混為一體，味道清新又開胃。想更清甜一點，不妨再加少許楓糖漿，風味更佳。



https://tasty.co/recipe/berry-french-toast-cups



材料：

蛋 4隻

杏仁奶 1杯

雲呢拿油 1湯匙

肉桂粉 2.5茶匙

全麥麵包 12片

士多啤梨 半杯

藍莓 半杯

Raspberry 半杯

黑莓 半杯

希臘乳酪 2杯

楓糖漿 1/4杯



做法：

1.蛋、牛奶、2茶匙肉桂粉、雲呢拿油拌勻。

2.將全麥麵包浸滿蛋漿，壓在焗盤模內，攝氏180度焗20分鐘。

3.乳酪、楓糖漿、半茶匙肉桂粉拌勻。

4.全麥包杯子內先放乳酪，表面再鋪滿雜莓。