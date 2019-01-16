健康輕食 法式雜莓多士杯
2019年01月16日 15:00
東網電視更多新聞短片
香脆開胃的多士杯，再加點楓糖漿來吃，酸甜度剛好。（互聯網）
法式多士的做法和餡料千變萬化，但造型多是四四方方無甚新奇，網站tasty.co教大家整法式雜莓多士杯，做法相當簡單，平日我們會選用牛奶，今次就改用健康的杏仁奶，素食者都啱食，只要將全麥麵包浸在加了肉桂粉和雲呢拿油的雞蛋杏仁奶內，然後放在模具內烤焗，便能輕易做出杯子形狀，放入加了楓糖漿的希臘乳酪，再配上藍莓、士多啤梨和黑莓等，搶眼不在講，直接拿起來咬一口，水果香和酸甜乳酪在口中混為一體，味道清新又開胃。想更清甜一點，不妨再加少許楓糖漿，風味更佳。
https://tasty.co/recipe/berry-french-toast-cups
材料：
蛋 4隻
杏仁奶 1杯
雲呢拿油 1湯匙
肉桂粉 2.5茶匙
全麥麵包 12片
士多啤梨 半杯
藍莓 半杯
Raspberry 半杯
黑莓 半杯
希臘乳酪 2杯
楓糖漿 1/4杯
做法：
1.蛋、牛奶、2茶匙肉桂粉、雲呢拿油拌勻。
2.將全麥麵包浸滿蛋漿，壓在焗盤模內，攝氏180度焗20分鐘。
3.乳酪、楓糖漿、半茶匙肉桂粉拌勻。
4.全麥包杯子內先放乳酪，表面再鋪滿雜莓。