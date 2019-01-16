健康輕食　法式雜莓多士杯　

2019年01月16日 15:00
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    香脆開胃的多士杯，再加點楓糖漿來吃，酸甜度剛好。（互聯網）

    法式多士的做法和餡料千變萬化，但造型多是四四方方無甚新奇，網站tasty.co教大家整法式雜莓多士杯，做法相當簡單，平日我們會選用牛奶，今次就改用健康的杏仁奶，素食者都啱食，只要將全麥麵包浸在加了肉桂粉和雲呢拿油的雞蛋杏仁奶內，然後放在模具內烤焗，便能輕易做出杯子形狀，放入加了楓糖漿的希臘乳酪，再配上藍莓、士多啤梨和黑莓等，搶眼不在講，直接拿起來咬一口，水果香和酸甜乳酪在口中混為一體，味道清新又開胃。想更清甜一點，不妨再加少許楓糖漿，風味更佳。

    https://tasty.co/recipe/berry-french-toast-cups　　

    材料：
    蛋　4隻
    杏仁奶　1杯
    雲呢拿油　1湯匙
    肉桂粉　2.5茶匙
    全麥麵包　12片
    士多啤梨　半杯
    藍莓　半杯
    Raspberry 半杯
    黑莓　半杯
    希臘乳酪　2杯
    楓糖漿　1/4杯

    做法：
    1.蛋、牛奶、2茶匙肉桂粉、雲呢拿油拌勻。
    2.將全麥麵包浸滿蛋漿，壓在焗盤模內，攝氏180度焗20分鐘。
    3.乳酪、楓糖漿、半茶匙肉桂粉拌勻。
    4.全麥包杯子內先放乳酪，表面再鋪滿雜莓。