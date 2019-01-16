瑞士直擊：SIHH 2019　複雜新驚喜

SIHH鐘錶展一直是高級鐘錶品牌發表最新製錶工藝及技術的舞台，今年不少品牌再一次在這重要錶展中為大家帶來不少新驚喜，創新「節能」雙震頻機芯、破格的月相顯示功能，還有獨特的兩地時間調校技術等，均教錶迷眼前一亮。



【破天荒雙頻 隨時切換】

去年品牌以親民價Fifty-Six系列作主打，Vacheron Constantin今年再次回到其拿手的複雜功能工藝，推出全新Traditionelle Twin Beat萬年曆腕錶。腕錶搭載自家研發的全新3610機芯，破天荒採用「雙頻」機械機芯設計，搭載兩個平衡擺輪，提供不同的震頻運作。位於8點鐘位置的按鈕，可讓佩戴者根據需要在兩種震頻間輕鬆切換。佩戴時，將腕錶調至高頻活躍模式，擺輪震頻為5赫茲（每小時36,000次），動力儲存可達4天。若腕錶將被長時間靜置，則可切換為低頻靜待模式，第二擺輪的機芯震頻將大幅降低至1.2赫茲（每小時8,640次），令動力儲存延長至最少65天。如需重新佩戴可隨時切換回高頻活躍模式，所有萬年曆顯示也會瞬間跳至當下狀態。



【反傳統 月相腕錶】

南北半球月相顯示腕錶有不少，但Hermès Arceau L'Heure de la lune南北月相腕錶卻採用反傳統的方式顯示月相盈虧。首先品牌將南北半球月相顯示上下倒轉，錶盤上設有兩個可轉動的小錶盤，每59天轉動一圈，分別顯示時分及日期，透過兩個小錶盤的轉動，可同時顯示南北半球的月相盈虧。錶盤備有砂金石及隕石錶盤兩款設計，每款限量100枚。



【高性能擺輪 減少空氣阻力】

Greubel Forsey的新作Balancier Contemporain，是品牌罕見小於40mm的複雜腕錶，18K白金腕錶直徑39.6mm，厚度僅為12.21mm，大大增添複雜腕錶的製作難度，搭載的手動上鏈機芯，由255枚零件構成，設有品牌研發的高性能擺輪系統Balencier，擺輪輪緣安裝6枚嵌入式金質調時螺釘，減少空氣阻力以實現高效的空氣動力。此舉可提高時計性能，並方便製錶師進行調校。煥然一新的顯示方式與多層結構、不同材料和潤飾效果相映成趣。



【全新跳字顯示 更加纖薄】

2019年除了是A. Lange & Söhne著名腕錶Lange 1推出25周年紀念外，同時亦是品牌首枚跳字顯示腕錶Zeitwerk面世10周年的日子。為此，品牌特別為這複雜腕錶推出全新Zeitwerk Date，換上全新L043.8型手動上鏈機芯，除加入指針式環形日期顯示外，機芯亦比之前纖薄了0.3mm。



【快速雙時區調校】

Cartier今年重新推出酒桶形的男士腕錶Privé Tonneau，最特別是一枚雙時區鏤空腕錶，將兩個時區裝置相連，可輕鬆讀取鏤空錶橋上的小時，透過按下4時位置的錶冠，即可以跳轉一小時的方式調校第二時區，既美觀又實用。