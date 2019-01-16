我係「敢」煮：咪搞錯！魚唇唔係魚嘴

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以說係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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早幾日有位巴打講開去了一間專售傳統手工菜嘅酒家開飯，提起其中一味燜魚唇，好味到核爆，雖然有點誇張，但個人口味，真係好難評論，重點嚟嘞，有位絲打突然爆出一句：「咪同條魚打茄輪囉！」勢估唔到另一絲打亦接口：「哎呀，好核突呀！」未知大家嘅答案又係乜呢？現場嘅巴打笑到標眼水，小妹忍唔住答咗：「梗係唔係喇！」



大家千祈咪以為唇就係嘴，嘴對嘴錫就話係打茄輪，但「魚唇」指嘅係鯊魚尾部，據「香港中小企常用食物規格資料庫」指出，魚唇英文係Shark's Tail Skin，即魚尾嘅皮，海味界一般稱之為翅裙，屬鯊魚尾部上下兩端魚鰭之間一片無翅針嘅肉膜。魚唇外表呈半透明嘅薄塊狀，曬乾之後變得堅硬，要經過浸發才變軟滑。



魚唇身價雖然比唔上魚翅，但營養卻一啲都唔差，蘊含豐富膠質與蛋白質，有效補虛潤肺，滋陰養顏，係平價親民嘅補品之一。



由於市面上選購得到嘅魚唇都係乾製品，揀選時大家要選擇一啲色澤自然，呈黃或淡黃色、無蟲蛀或枯骨款式，而厚身墜手又完整、聞起嚟帶淡淡海水味就為之上品。大家買回家之後要存放在雪櫃或陰涼嘅地方。由於魚唇處理得唔好會容易有腥味，所以浸發時工夫會多一點。



有師傅建議先用清水加薑片（也可加點米酒）將乾魚唇滾個零鐘，焗水至涼，取出以清水放雪櫃（天冷就不用放入雪櫃）浸一日，取出洗淨之後就可以用嚟煲湯或燜燴菜式。



而傳統方法則係用一盆開水加半斤白酒浸乾魚唇兩小時後，再以清水浸起碼10個鐘（或過夜），烹調前以滾水滾廿零分鐘後取出，浸清水，便能去掉腥味。



將浸發好嘅魚唇配以雞腳、排骨、金華火腿及上湯煨煮至入味，便可以燴或炒菜。