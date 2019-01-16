本日日本：動漫史上最強「安全屋」七選

講明安全屋，絕不能兒嬉，保安當然要滴水不漏才夠「安全」啦！在日本動畫史上，擁有最強防禦力的建築，多如恒河沙數，以下「七大」私選，絕不公平公正，看你猜不猜中。



（一）《聖鬥士星矢》聖域十二宮

在《聖鬥士星矢》中，女神雅典娜神殿所在，前往神殿必須穿過聖域十二宮，它由12位身穿最強「黃金聖衣」的黃金聖鬥士守護，即是話任何人要強襲雅典娜，都得先打低12位黃金聖鬥士，過到唔死都殘廢。聖鬥士史上，其中最轟烈一役，必數穿起冥衣的雙子座撒加硬闖十二宮一役，黃金聖鬥士拼死保護雅典娜，不惜一再使出禁招「雅典娜之嘆息」硬撼冥衣聖鬥士的「雅典娜之嘆息」，可惜死傷枕藉後守護十二宮仍以「失敗」告終，真睇到嘆息。



（二）《新世紀福音戰士》NERV本部

以迎擊神秘生命體「使徒」為目的的組織「NERV」的本部，位於第3新東京市底下，設於地底都市（Geo Front）內，為防範使徒直接攻擊，它和地面之間有22層特殊裝甲板保護。其地面上，多為軍事用途建築物，能局部「變形」或「彈出武器」以支援EVA各機，在第三新東京市內迎擊使徒。可惜最終敗在上級機關「SEELE」的軍隊入侵，因「NERV」本部設計並無防禦人類攻擊。



（三）《多啦A夢》房間保安套裝

在《多啦A夢》中「房間保安套裝」本是多啦A夢的法寶，因大雄害怕找到他0分試卷而生氣的媽媽，故在房門裝上它「防禦」媽媽來襲，如來者沒說中暗號，房門絕不能打開，限時一到保安系統更會發射「死光」。過程中多啦A夢也不幸被擋門外，連他用另一法寶「穿牆圈」也無法進入。最終卻因為大雄要上廁所，回房又忘了自設的密碼，結果被死光「烤焦」門外。



（四）《鐵甲萬能俠》光子力研究所

在《鐵甲萬能俠》中是用作收藏鐵甲萬能俠的基地，鐵甲萬能俠由它的水池底部升起，跟朋友號結合後直接出動。以光子能作能源的它，能在受襲時張開透明的半圓防護罩，劇中即使遇上地獄博士的怪獸大軍圍攻，仍能堅挺抵擋。但話說回頭，全透明的防護罩，罩內都係乜都見晒，不適合密友「聯誼」。



（五）《絕對無敵》學校變基地

日本好多卡通片都以小朋友為主角，而令佢地最有歸屬感和安全的地方，當然是就讀的學校。《絕對無敵》更將它變成高科技的作戰基地，就連三部機械人亦藏於學校內，是真正牢不可破的「安全屋」！



（六）《六神合體》古蹟有乾坤

正所謂「不要將所有雞蛋放在同一籃子內」，六神合體的6個機械人，正正藏身於全球不同角落，出發時每個會從不同古蹟、石岩或冰川破殼而出。最美好的是任務完成後，古蹟、石岩和冰川又會完好重新修復，神不知鬼不覺，相信這點令不少人葡萄呢！



（七）《Keroro軍曹》民居中的地下室

隱藏在Keroro寄住的日向家地下室的秘密基地，地下室之大是日向家房屋的數倍，而且設有K隆星先進科技，甚至Keroro一眾外星人的專用武器和機械人。唔怪得有人話「愈唔起眼愈無防禦的，往往是最安全的地方」，莫講話偷情，就算僭建可能都唔覺眼啦！