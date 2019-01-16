Supreme史上最完整滑板Set　HK$400萬起Bid

凡事都係物極必反，就算係死忠粉絲都總會有「脫坑」一日。好似用10年時間花盡N金去收集1998年至2018年期間Supreme所推出合共248塊滑板嘅超級狂迷Ryan Fuller，繼去年尾喺洛杉磯搞完Exhibition將呢整套Supreme滑板向普天下Supreme Fans展示過後，今個月就委託知名拍賣行為呢套可能係全世界唯一一套整晒章嘅Supreme滑板尋找新主人，起Bid價係US$50萬（約HK$400萬），拍賣行預計會以US$80萬至US$120萬（約HK$628萬至HK$941萬）完標。



雖然聽落用大嗱嗱幾百萬買200幾塊滑板好似好癲好瘋狂，但你諗吓Ryan Fuller係用咗足足10年時間，仲要走均全球從世界各地不同收藏家或者炒家手上一塊一塊咁儲返嚟，當中淨係2017年Louis Vuitton x Supreme嗰塊有齊Trunk、Tool Kit、Wheels同Shoulder Strap，原價都要賣成US$56,000（約HK$44萬），炒價就更加誇張 ，加埋其他早期致敬LV Monogram、KAWS、村上隆、Damien Hirst、Kermit The Frog及Last Supper等等罕有聯名款式，價錢其實唔算貴，但有冇錢買同有冇地方擺又係另一回事，如果兩樣你都有而且好多嗰隻，你可以即刻上http://www.sothebys.com 落Bid，正所謂「幫人脫坑勝造七級浮屠」！