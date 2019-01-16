開窿芒Galaxy A8s　嘉倩BB︰「睇片無遮無擋！」

屏幕技術日新月異，繼M字額、水滴芒後，最近輪到「開窿」屏幕。今天Samsung就推出旗下首部「開窿」手機Galaxy A8s，破天荒應用Infinity-O技術，將前置鏡頭完全融入6.4吋屏幕的左上角，大大提升屏幕比例至19.5:9，睇片幾近無遮無擋，比一般手機看得更多！而為方便用戶用盡全屏幕，前置鏡頭更加入觸控功能，手機待機時從鏡頭位置往右下方滑動，即可開啟拍照功能；計時自拍時，鏡頭旁更有光效提示，設計見心思。



雖然A8s僅厚7.4mm，但卻內置3組後置鏡頭，當中2,400萬像素的主鏡頭提供F1.7大光圈，方便低光拍攝；遠攝鏡頭具備1,000萬像素，支援2倍光學變焦；而500萬像素、F2.2景深鏡頭則可配合Live Focus功能使用，輕鬆就能拍出淺景深相片。前置鏡頭方面，像素高達2,400萬，並支援智能自拍、手勢自拍、自動美肌及專業打光功能，自拍靚一靚，難怪宅男女神嘉倩BB影完都讚不絕口。



A8s將於1月25日正式發售，提供幻綠黑、漸變藍及漸變黑三色，價錢約三千港元左右，以S710全屏手機來說定價尚算合理。



【SPEC】

制式︰GSM、WCDMA、TD-SCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE

處理器︰Qualcomm S710八核心

記憶體︰6GB RAM、128GB ROM

屏幕︰6.4吋Infinity-O TFT（2,340×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）2,400萬像素、（後置）1,000+2,400+500萬像素

對外連接︰Wi-Fi、藍牙5.0、NFC

作業系統︰Android 8.1

電池容積︰3,400mAh

體積︰158.4×74.9×7.4mm

重量︰173g