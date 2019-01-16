Ladies’ Night：今期Best Buy　一次過睇晒

【紅金型格新年家品 時尚喜氣】

紅和金，兩種屬於新年的顏色，雖然都有喜慶的感覺，但又總帶點俗氣。其實，只要配搭得宜，紅色和金色都可以相當有型，就像以下的一系列設計家品，既有注重簡約的北歐風格，又有以細節見稱的型格款式，簡簡單單就可以增添新春氣氛，新年朋友團拜絕不失禮。

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【紅噹噹拜年戰衣 小女生必備！】

距離農曆新年不到一個月，為小孩添置新衫新鞋是常識吧！試想想，面對新春排山倒海的節目，小朋友難道日日穿着T恤牛仔褲出街嗎？始終欠缺一點拜年氣氛呢！

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【TSUMORI CHISATO初春系列 帶你遊埃及】

非常喜歡旅遊的設計師津森千里，每季都會將各地特色融入自家品牌TSUMORI CHISATO設計當中，今年設計師前往埃及的開羅和帝王谷，當地的繽紛色彩和富有神秘感的圖騰，也自然成為初春系列的創作靈感。

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【Ash FW18 波鞋厚切】

Dad Shoes厚底波鞋已成為潮人必備的配襯服飾，多位潮流Icon包括Gigi Hadid同Ariana Grande等經常都腳踏厚底波鞋示人。

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【新春必掃「三葉紅」adidas Originals CNY 19SS】

仲有唔夠一個月就係農曆新年，相信大家都已經忙於入手新衫新褲等過年，由Eason（陳奕迅）擔任品牌全球代言人的adidas Originals亦於新春將至之時，特別推出多個滿載喜慶氣氛的2019年春夏男裝、女裝及童裝運動服飾系列。

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【Kent ＆ Curwen FW19 踩入女裝界】

現今男女裝的界線愈來愈模糊，不少品牌都走中性的設計風格，不少女士都愛穿男士服飾，據聞英倫男服品牌Kent & Curwen就有不少女士捧場。可能眼見有不少女粉絲支持，包括潮流Icon Victoria Beckham，難怪今季品牌掌舵人碧咸在剛於倫敦舉行的2019秋冬Fashion Show，發表首個女士系列。

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【新年運動大計 買番套高顏值運動衫先講】

剛過了新年，你的New Year Resolution是甚麼？唔少人都會下定決心「多做運動」，能擁有健美身段更是每個女生都渴求。但新一年，當然要有新的運動裝備，因為一套高顏值的運動衫，可以讓女生做運動的動力大增。

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【羊毛時裝大晒冷 專家醒你入手Tips】

秋冬想保暖，好自然就會諗起羊毛衣物，但相信好多人隨之而來腦中都會閃出「啡啡哋」又「拮拮哋」的羊毛底衫畫面，其實隨着現代紡織技術進步，羊毛應用已經變得好廣泛，除了傳統針織衣物之外，亦可透過梭織製成羊毛布料，再剪裁縫紉成各種不同類型時裝服飾，甚至連波鞋都可以用羊毛製造，而且舒適感亦比起其他人造纖維更高。

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