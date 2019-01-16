超豪用料！ Katana黑桃木×不銹鋼機殼

日本刀（Katana）製作工序繁複，設計優美又堅硬，原來手機殼的Katana都有同樣特點。美國Element Case剛推出品牌中定位最高的Katana，機殼底盤由G10級玻璃複合物料及6061鋁合金製成，加上MERC X專利機殼結構，令機殼難以破裂、屈曲。而前框組件則採用304不銹鋼，用上SLS螺絲鎖定系統，以8枚不銹鋼螺絲將底盤及前框鎖緊。機殼內層邊角同時備有TPU物料吸震，減低跌落時對手機的震盪。多重保護下，令Katana符合美國國防軍規防摔測試標準，4呎高度跌下26次亦不影響操作。



另一特別當然是機殼背面加入一幅天然黑桃木，木材質感特別，亦令每一個Katana都擁有獨一無二的紋理。此外，Katana附送一個黑色皮革保護套，可以將機殼放入，而背面亦備有兩格卡套，方便擺放信用卡、八達通等卡種。



鍾情皮革質感的話，亦可考慮同期上架的Enigma系列。Enigma前框用上鋁合金製成，並以6枚螺絲緊扣聚碳酸酯底盤。背板特別採用真皮物料，設計更具時尚感。與Katana一樣，Enigma同樣通過美國國防軍規防摔測試標準，夠晒耐用、安全。值得一提是，機殼上下及兩側採用SureGrip技術，斜邊設計符合人體工學，揸機更舒服、穩陣。