自製可愛豬仔包迎豬年

豬年就快到，不過非洲豬瘟的疫情卻令很多人聞豬色變，話要暫時戒食豬肉。如果食豬肉會讓你提心吊膽，但又想應下節，不如跟日本IG@putimimin自製可愛豬仔包，拜年時送給親友相信也會很受歡迎！

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豬仔包材料 (6個分量) ：

高筋麵粉 135克

水 55克

牛奶 40克

黃豆粉 15克

沙糖 15克

麻油 12克

鹽 2克

乾酵母 1/2茶匙

紅豆（或雜豆） 90克



裝飾：

杏仁 24粒

朱古力 6粒

食用顏料筆、白色及粉紅色朱古力筆 各1枝



做法：

1. 除了紅豆之外，將其他材料搓成麵糰後發酵。

2. 把材料分成6份，用濕布覆蓋10分鐘。

3. 將麵糰壓平後放入紅豆餡，搓成長條形作第二次發酵。

4. 在表面掃上蛋漿，挑起少許麵糰當耳朵。

5. 放入攝氏180度焗爐約12分鐘。

6. 用顏料在菓子上畫幾條直線及眼睛，貼上朱古力豆當鼻子，用朱古力筆畫上鼻孔和面珠。

7. 底部插入4粒杏仁即成。