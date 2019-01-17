自製可愛豬仔包迎豬年

2019年01月17日 09:00
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    這個豬仔包散發着濃烈和風，非常可愛，最適合用來迎接豬年。（互聯網）

    豬年就快到，不過非洲豬瘟的疫情卻令很多人聞豬色變，話要暫時戒食豬肉。如果食豬肉會讓你提心吊膽，但又想應下節，不如跟日本IG@putimimin自製可愛豬仔包，拜年時送給親友相信也會很受歡迎！
    https://www.instagram.com/p/BsUaEnsgGTO/

    豬仔包材料 (6個分量) ：
    高筋麵粉 135克
    水 55克
    牛奶 40克
    黃豆粉 15克
    沙糖 15克
    麻油 12克
    鹽 2克
    乾酵母 1/2茶匙
    紅豆（或雜豆） 90克

    裝飾：
    杏仁 24粒
    朱古力 6粒
    食用顏料筆、白色及粉紅色朱古力筆 各1枝

    做法：
    1. 除了紅豆之外，將其他材料搓成麵糰後發酵。
    2. 把材料分成6份，用濕布覆蓋10分鐘。
    3. 將麵糰壓平後放入紅豆餡，搓成長條形作第二次發酵。
    4. 在表面掃上蛋漿，挑起少許麵糰當耳朵。
    5. 放入攝氏180度焗爐約12分鐘。
    6. 用顏料在菓子上畫幾條直線及眼睛，貼上朱古力豆當鼻子，用朱古力筆畫上鼻孔和面珠。
    7. 底部插入4粒杏仁即成。