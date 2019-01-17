自製可愛豬仔包迎豬年
2019年01月17日 09:00
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這個豬仔包散發着濃烈和風，非常可愛，最適合用來迎接豬年。（互聯網）
豬年就快到，不過非洲豬瘟的疫情卻令很多人聞豬色變，話要暫時戒食豬肉。如果食豬肉會讓你提心吊膽，但又想應下節，不如跟日本IG@putimimin自製可愛豬仔包，拜年時送給親友相信也會很受歡迎！
https://www.instagram.com/p/BsUaEnsgGTO/
豬仔包材料 (6個分量) ：
高筋麵粉 135克
水 55克
牛奶 40克
黃豆粉 15克
沙糖 15克
麻油 12克
鹽 2克
乾酵母 1/2茶匙
紅豆（或雜豆） 90克
裝飾：
杏仁 24粒
朱古力 6粒
食用顏料筆、白色及粉紅色朱古力筆 各1枝
做法：
1. 除了紅豆之外，將其他材料搓成麵糰後發酵。
2. 把材料分成6份，用濕布覆蓋10分鐘。
3. 將麵糰壓平後放入紅豆餡，搓成長條形作第二次發酵。
4. 在表面掃上蛋漿，挑起少許麵糰當耳朵。
5. 放入攝氏180度焗爐約12分鐘。
6. 用顏料在菓子上畫幾條直線及眼睛，貼上朱古力豆當鼻子，用朱古力筆畫上鼻孔和面珠。
7. 底部插入4粒杏仁即成。