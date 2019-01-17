舊腦提速！換SSD四大必知

唔少朋友屋企都有部陳年Laptop，開機龜速，就連開個網頁都慢半怕，但就咁掉咗去又似乎太浪費。其實要令舊機提升速度，最直接方法就係升級至速度快得多嘅固態硬碟（SSD），適逢腦場SSD大劈價，一於趁呢個機會動手將舊機重生！



第一知：SSD分類

SSD其實有不同的種類，主要分為SATA、M.2兩類。Laptop用的SATA SSD一般是2.5吋大、7mm厚盒狀設計，而M.2 SSD外形與電腦快閃記憶體相似，但分為SATA、PCIe等介面。讀取速度上，受限於SATA標準，最新的SATA 3.0介面最高為每秒600MB，而M.2 PCIe介面則至少每秒1,000MB。大多數舊款Laptop都是採用2.5吋SATA硬碟，固此SATA SSD尺寸、介面都符合條件，基本上硬碟一換一即可，當然用家亦可因應底板的插槽而安裝其他介面的SSD硬碟。



第二知：容量及價錢

綜合不同品牌出品，SSD容量一般提供120GB、250GB、500GB及1TB，以SATA SSD為例，常見型號大約每GB容量$1.2至$1.3。中低容量最抵玩要數Crucial MX500 250GB，平均每GB約$1.3；中容量的話就推介Samsung 860 EVO 500GB，平均每GB低至$1.2；高容量就可以揀WD BLUE 3D NAND 1TB，平均每GB都係$1.2鬆啲。值得留意是，SSD的NAND快閃記憶體亦分為單層儲存單元 （SLC）、多層儲存單元 （MLC）、三層儲存單元 （TLC） 等，SLC速度快及壽命長，但提供的容量較小；MLC性價比較高，但唔夠SLC耐用；TLC成本最低，但壽命亦最短。



第三知：硬件安裝及實測

換SSD當然要拆機，而每款Laptop機殼的拆除方法都各有不同，常見的就有拆開底蓋或拆開鍵盤。小記今次就用陳年舊機進行測試，舊機原本採用2.5吋SATA硬碟，機側設有一個插槽，鬆開兩顆螺絲就可以將硬碟直接拉出。只需再將原有的硬碟支架從舊硬碟上拆除，再安裝到新SSD上，然後重新安裝至機身插槽即可，難度不大。實測結果，電腦原本由開機到完全載入Windows需時超過1分鐘，但更換WD Green硬碟後，其他硬件不變下，需時只是約20秒，提升效果明顯。



第四知：軟件安裝

除了硬件安裝，軟件方面同樣要留意。如果用家毋須保留舊硬碟的資料，最直接的方法就是重裝Windows作業系統，Windows官網就提供Windows程式下載以及自製安裝手指的方法；安裝Windows後，再重新安裝不同的硬件驅動程式即完成。嫌麻煩的話，其實坊間亦有不少軟件方便用家將舊硬碟的全部內容包括系統、驅動程式複製至新硬碟，新舊硬碟直接一換一即可。最常見的相關軟件就有《Acronis True Image》，更提供Crucial、WD等不同品牌的專用版本，確保兼容性。

