三界五行：打掃乾淨西北位　迎接好運

西北，在2019己亥豬年是喜慶位，因為有九紫右弼喜慶星飛入，必定帶來一番新氣象。九紫星的正能量十足，所到之處喜氣洋洋，逢凶化吉，遇吉添喜，如果家有喜事，這個位置布置得宜，可以喜上加喜，雙喜臨門、三喜臨門……好事陸續有來。



九紫星是群星之首，其出現會帶來好運、喜慶和歡樂，我們要熱烈歡迎，歲晚大掃除，家居的西北位一定要打掃得乾乾淨淨，不可以堆放雜物。如果在過去的一年，家中曾經發生不愉快的事情，全屋用黃皮葉、碌柚葉、艾葉等芳香植物煲水灑淨，這個位置更應該重點清潔，一塵不染，把不愉快掃走，迎接喜氣洋洋的新一年。要抱持「舊事已過，一切都變成新的」心態，人生才有意義。不要記掛過去，不要擔心現在，不要徬徨未來，這才是掃舊迎新過春節的真正意義。



流年的喜慶位必須保持明亮，整潔，通爽，由於豬年的喜慶位剛好在太歲位，逢歲煞，有一定煞氣，俗語話「太歲當頭坐，無福必有禍」，很多人誤解，以為「太歲當頭坐，沒有幸福，只有災禍」，其實正確的解讀是，如果不謀求幸福，那就只有災禍；如果沒有快樂，那就只有悲哀。換言之，福與禍，喜與悲，並不一定取決於天時與地利，更重要的是人和。如何去面對流年這個位置？剛好與昨天所講的正西桃花位一樣，危與機、福與禍，碰撞在一起。如何化解，明續。



方向宇