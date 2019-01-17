藝術玩具展　雅俗共賞

誰說玩具都是給小朋友玩的？近年興起的「藝術玩具」絕對是潮人玩意，造型凸顯設計師的個人風格，並注入獨有文化及故事性，而每件均由人手製且產量少，在各地的玩具、收藏界都掀起熱潮，如果你都被箇中魅力吸引，就要到近日在長沙灣舉行的「香港文化藝術玩具展覽」感受這份狂熱。



是次展覽由藝術玩具的推廣平台Stream舉辦，邀請來自香港、南韓、阿根廷等地的玩具設計師參與，並以「香港文化」為創作主題，把他們眼中的香港融入玩具之中，而策展人Bosco Yau對「藝術玩具」的概念加以解釋。「藝術玩具的角色構思並非源自傳統的動畫或漫畫人物，其造型完全是是設計師的演繹，非常個人化；另外，每件藝術玩具都由人手製作，不會大量生產，雖然價錢比傳統玩具昂貴，但手工及獨特性都更勝一籌。」



展覽中，Bosco邀請到世界各地的玩具設計師，就「香港文化」的主題創作，也許是電影、美食、或是某些個人回憶，以作品呈現他們眼中的香港，如南韓設計師Duckhead的作品「Made in Hong Kong」，就以電影《香港製造》中、主角李璨琛的校服為靈感；而來自台灣的設計師Day則把天壇大佛及霓虹燈的特色加入會發聲的塑膠玩具之中。至於香港的創作單位則設計了以格仔餅及雞蛋仔為主體的鐵寶奇俠、頭細身大的梁醒波及換上李小龍裝束的小怪獸等，每件作品都結合了設計師的想像力及功架，而插畫師Mr. Giraffe的作品「Go Out」，則在純真的圖像中滲出略為沉重的意味。「當說到現在的香港文化，我只是感到很繁囂，這讓我聯想到行李。這隻懂得時空穿梭的長頸鹿先生，把香港已消失或即將消失的特色，如九龍皇帝的字、霓虹光管等，好好載在紅白藍膠袋內。」



《香港文化藝術玩具展覽》

日期：即日至1月30日

地點：九龍長沙灣道億利工業中心6樓612室