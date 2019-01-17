日立變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機　自動內外桶清洗

日常洗衣程序，衣物會越洗越多菌？其實污垢及細菌會在您看不見的地方孳生，如內滾桶外層及外滾桶內側，下次洗衣服時便會再回流在衣服上。日立研發變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機，一部會自我清潔內外桶的洗衣機，不再擔心衣物越洗越多菌！



自動內外桶清洗 99%除菌防霉

普通洗衣機內，有很多流水未能觸及的地方，都會因日常使用而不斷積聚污垢。日立變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機，擁有自動內外桶清洗功能，只要在第一次洗衣時啟動此功能，在沖洗過程後，便會自動進行自動內外桶清洗，清潔洗衣桶裏看不見的污垢。經科研實證，除菌防霉高達99%，以後就算將BB衣物一齊放入機，都可以安心放心。



Quiet Mark認證 寧靜之選

日立變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機榮獲Quiet Mark專業認證。Quiet Mark專業認證是由英國Noise Abatement Society審視及頒發的，主要審核該洗衣機於洗衣及脫水過程必須達到高水平標準及於市場上同類型產品中符合最寧靜的要求。日立變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機，BD-W90XWV、BD-W80XWV、BD-90YCV、BD-80YCV及BD-W80AV共5個型號均榮獲Quiet Mark認證，認可為市場上最寧靜的前置式滾桶洗衣機之一；體貼您家人，慳電環保，潔淨寧靜之選。



BD-60CE 470mm纖巧機身#

日立為現代香港家庭特別設計出BD-60CE前置式滾桶洗衣機，纖巧機身深度只有470mm#。特設髒污程度選項功能 ，可根㯫衣物髒污情況調節洗衣時間，節能環保。加上機門清洗功能及90°C滾桶清洗，為洗衣機作進一步清潔。



省電節能 品質保證

日立變頻BIG DRUM 510省電節能備受認同，獲取香港1級自願性能源標籤；更榮獲香港1級用水效益標籤，省電節水更強！而且指定型號備有英國Allergy UK Seal of Approval抗敏感認證及榮獲國際羊毛局嘉許，不單呵護衣物，更體貼擁有BB及敏感人士的家庭。另備有3D轉速感應器及智慧感應系統，更設16種洗衣程式，細意潔淨呵護衣物。待機零耗電及自動關機，安全可靠；更可轉用薄頂板，迎合不同家居櫥櫃設計，必能成為您家居的洗衣好幫手。提供2年全機免費保用及10年變頻摩打保用+。



香港日立有限公司

查詢熱線： 2770 0377

網址：http://www.hitachi-hk.com.hk



+ 10年變頻摩打保用適用於BD-W90XWV、BD-W80XWV、BD-90YCV、BD-80YCV 及BD-W80AV

*實驗委託單位：日本（財）北里環境科學中心。實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將培養皿中的細菌/霉菌分別附著於外洗衣桶、內洗衣桶上來檢測其減少率。實驗結果：細菌/霉菌分別減少99%。（此為BD-W85TV及BD-W75TV之測試結果。）

#實際安裝的所需空間尺寸，請參閱產品目錄。