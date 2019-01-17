靈敢侶情：忘不了就放一邊……

總有些人，你愈想忘記，但愈是記起。



他傷害過你、她得罪過你、他罵你、她唱你，在一輪檢討、補救、解決、憤怒、指責、受傷過後，身邊的朋友都開始悶了，大家已不想再理會誰才是始作俑者，總之就叫你：「放下啦！正面點啦！理會他和她根本無謂！」



本來還想堅持下去的你，頓時孤立無援，為免調轉頭被說「太執着」，你把氣都吞下去。



然而，未解決的事，總叫人特別難忘記。於是，你更加努力叫自己忘記，奈何，那個人、那件事，就如濕疹一樣，總是定期發作。見到人被騙，你想起他，見到人被唱衰，你想起她。那個從未復原的傷口，仍然隱隱作痛。



你就是忘不了，這道氣，又多了一層灰，愈來愈難嚥。



不打緊，不要怪自己無用。



有些人，給你留下回憶，有些人，只會佔用你的記憶。告訴你，人的記憶，會隨年月減弱，到時你想記都記不起，所以你大可放一萬個心。



只不過，現在既然忘不了，你該如何自處？



倒不如，趁年輕好好記着這筆壞賬，然後以此為鑑，利用今次的經歷，拿下最幫到自己的經驗，提醒自己不要犯第二次錯、不要重蹈覆轍，再用日後的快樂，去補救那一次的不快樂。



忘不了，不是罪，强逼自己忘記，就會變成執着。到頭來你記不起快樂，你對不起的，就變成將來的自己。



忘不了就忘不了！怕甚麼！



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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