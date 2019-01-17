果粉聚焦：X系專用！iPhone電池殻突上架

Apple向來花唔少心思係iPhone電量上，但對低頭族來說，內置電池總係唔夠用！故最近Apple決定把「服侍」過iPhone 6的Smart Battery Case，重新改良並推出iPhone XS、XS Max及XR版本。



今代Smart Battery Case電池殻提供黑、白2色，背後照樣印有Apple標誌，除了「龜背」由中間移至近機尾位置，整體與前代分別不大。一如以往，機套外層係矽膠面層，內層則係超細纖維襯裡，由內到外都提供多一重保護，絕非單純充電咁簡單。



電量方面，3款電池殻分別可為iPhone XS、XS Max及XR延長通話時間至33小時、37小時39小時，上網時間則分別延長至21小時、20小時及22小時。而使用後更可從iPhone的鎖定畫面及通知中心看到電池狀態，剩餘電量一目了然！另外，電池殻還兼容Qi認可的充電器，放上無線充電板即能充電，嫌慢亦可使用USB-PD充電器，提升充電速度。



以上3款Smart Battery Case已經於Apple HK官網上架，售價均為一千大洋左右，貴就貴咗啲，但用後點都無「尿袋」咁煩咁重，都值得果迷購買！

