【健樂事】防流感湯飲　強化體質抗病痛

天氣時冷時熱，流感病毒亦乘機肆虐，要全力對抗流感，首要當然是注意衞生，經常洗手洗手洗手，可說是零成本而其中有效的一種方法，不過說到底，還是要增強個人體質，強化抵抗力，才能每天於「戰場」中全身而退、平安回家。



【感冒分3類】

中醫學將感冒分為3類：輕感、重感及時行感冒；所謂輕感就是患者有鼻塞、流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛癢等徵狀，而重感主要是肺部徵狀，常見有惡寒、發熱、咳嗽、頭痛、身痛、喉痛等；至於時行感冒即重流感症狀，同時有流行及傳染性，時下的流感亦歸此項。



【兒童勿補身】

此外，兒童體質較弱，往往都是流感侵襲的對象，近日已有多間幼雅園及小學爆發流感，而家長可能會想到讓兒童飲用「補身」湯飲，藉此加強體質，但中醫指出一般兒童的體質都是偏向陽氣旺盛，「補身」只會變成風寒化熱，容易出現喉嚨痛甚至發燒難退。因此家長應該選擇性質平和的湯飲讓兒童飲用，以補充身體所需為主，自然可守護健康，力抗流感。



【抗流感湯飲】

蘇葉生薑紅糖茶

材料：蘇葉5錢、生薑及紅糖適量

做法：將蘇葉及紅糖加4碗水煲滾，後加生薑，以免入口太辛辣。

功效：驅風寒兼補氣，防流感；蘇葉與生薑同具驅風寒作用，而紅糖則可補氣。

建議飲用方法：小童可每周隔日飲一次，但如有發燒則可飲金銀花或菊花水，避免風寒入侵後化熱的情況，注意G6PD缺乏症患者不能用金銀花，只可用菊花。大人則一星期飲足五日亦無妨。



雙花湯

材料：金銀花4錢、菊花3錢、羅漢果半個

做法：加6碗水，煎成2碗水，分2次飲用。

功效：清熱解毒，清肺止咳，風熱咳嗽人士適用。

建議飲用方法：小童可隔周飲一次，大人每星期飲1至2次。



板藍根瘦肉湯

材料：板藍根5錢、陳皮1塊、瘦肉半斤、蜜棗3粒

做法：加8碗水，煎成4碗水。

功效：消熱抗毒，涼血利咽，適合陰虛內熱、長期睡眠不足人士。

建議飲用方法：小童隔周飲一次，大人每星期可飲1至2次。

