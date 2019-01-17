獨家開賣　上網掃Cath Kidston限量福袋

買福袋是日本過新年的一大樂趣，這傳統風俗亦由日本吹到香港；福袋不但有吉祥的意思，更讓大家買到超值優惠的貨品，自然大受歡迎。今次喜愛Cath Kidston印花圖案的女生要留意，皆因網店趁着農曆新年，推出多款「2019 LUCKY BAG」限量福袋，僅限於品牌香港官網獨家開賣，推廣期為即日至2月20日。



10款限量福袋組合包括：3款Editor's Pick福袋組合、3款Kid's Treasure Box福袋組合，Baby & Mum福袋及Home Party福袋；奢華選擇則有Leather Pandora福袋及Traveller's Heaven福袋等。每個福袋內含3-4件貨品，當然所有貨品都是隨機預選，購買後不予退款或換貨；如果好運的話其中一件貨品的價值隨時高於福袋本身的價值，計落應該有你着數。