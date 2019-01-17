Pet Pet聯萌：狗狗保暖大法　傳統最Work

狗狗是否需要穿衣？相信不少狗家長都有這個疑問，救狗之家教育及犬隻訓練經理Cactus就解釋，香港冬天亦不算太凍，所以在一般情況下，也不用幫狗狗穿衣，她說：「因為大多數狗的毛髮都有一定長度，就有如人穿着衣服，在皮膚和毛髮之間有多層保暖，可以把體溫保存，所以都不會特別感到寒冷，可是當中亦有例外，例如一些年紀較大的狗，牠們的身體或會較差，又或是BB狗，牠們本身的狀況未算太穩定，以及一些毛髮較短的狗，就像積羅素和沙皮混種的唐狗，毛髮相對較短，因此在外出時也可以穿一件薄薄的外衣，協助牠們保溫。」



Cactus提醒，即使在戶外穿上了衣服，回到室內亦最好脫掉，而且穿衣後毛髮都很容易會打結，因此脫衣後亦要幫狗狗梳毛，讓牠們的皮膚呼吸，不會因為太焗而患上皮膚病，她說：「現時很多人都會為狗狗使用暖風機、紅外線暖燈和電暖氈，但我認為最重要是安全，在有人在旁時不妨使用，但始終是牽涉電力的用品，沒有人在家時不適宜長時間使用，因為不知道狗仔會不會咬電線，或者在電器上小便，有機會導致漏電。如果真的有需要使用暖風機，我會建議不要持續吹向同一位置，最好那個位置狗狗能夠自由選擇，可能在暖風機吹向一個位置時，旁邊亦有吹不到的地方供狗狗挑選，如牠感到寒冷，會自行走到有暖風的位置，太熱亦可以挑選其他地方休息，令牠可以調節自己的體溫。」



與電子設備不同，一些傳統的保暖方法其實相對安全，Cactus建議：「沒有人在家時，暖水袋和暖水壺都是不錯的保暖工具，可以先包上毛巾，再放在床的一角，同時要讓狗狗有自行選擇的空間。至於水和食物，其實亦毋須特別加熱，最重時是任何時候都要有足夠清水，食物亦只要定時定量就已經足夠。」

