本日日本：咁神奇？食拉麵防流感

香港啱啱有5間幼稚園爆發流感，搞到人心惶惶！其實唔只香港，日本方面亦同樣流感肆虐，不過有危就有機，東京卻有拉麵店於1月下旬推出聲稱可防流感的拉麵！當堂成了話題！



話說設於埼玉縣的日本藥科大學，憑率先在該國開辦以中醫為重點的「漢方藥學科」而備受注目，並不時發表以漢方食材炮製對健康有益的商品，更跟東京著名拉麵店麵屋武藏合作，先後於上年3月及暑期檔期，分別推出了「應付花粉症拉麵」及「應付曬乾冷麵」，獲得相當好評。踏入流感的高峰期，便於月底再下一城推出「應付流感拉麵」！別以為係純粹搞噱頭，實情用料方面均有根有據，例如麵身便加入了含抗菌作用的竹炭，湯底則出動有滋養強壯效果的烏雞，而自家製辣油更加入了據講能提升體溫的八角及高麗人參，佐料方面則有能提高免疫力的松子，用料相當有心思。



究竟如此的配搭，會得出甚麼賣相及味道呢？上月麵屋武藏便特別找來該大學漢方研究部的6位學生進行試食會順便畀意見。外觀方面，只見該拉麵由於竹炭關係，所以湯底都是黑色；味道方面，其中一位學生淺野誠話湯底雖然辣但美味，而採用羊肉製的叉燒雖然有羶味但還是易入口，而黑色的麵身感覺沒有不協調感覺，整體評價甚高。麵店亦因應了學生的意見，會在羊肉分量及辣度上作出調整後才推出市面。這款「應付流感拉麵」預計售價約1,000日圓，只限在東京都千代田區的麵屋武藏神山店發售，就算你唔係拉麵迷，於這個流感季節都不妨食番碗！



麵屋武藏神山店

地址：東京都千代田區內神田3-8-7グランフォークス神田大樓

營業時間：周一至周五11:00am~10:30am，周六、日及假期至10:00pm

網址：http://menya634.co.jp/