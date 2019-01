情人節快到　讓居室充滿浪漫氛圍

有伴侶的,我真係恭喜你呀!剛完成了挑選聖誕禮物的任務,現在又是時候要煩惱情人節禮物了。想實用而又不失浪漫,不妨為對方送上Town House精緻家飾,以充滿愛意的氛圍點綴家居。



宜人香氣使人心情舒暢,而Alessi的The Five Seasons家居香薰系列更備有5種不同香氣,並分別以「五季」的擬聲詞命名,而第五季以「Shhh」為名,並配以由白蠟木質托盤盛載的天然黑色熔岩石,擁有多孔性的特點,有效吸收和釋放氣味,為對方送上神秘香氣。若要大膽、直接地表達出愛意,可考慮Arora Design 'More Than Words'系列中的Day to Remember雕塑,一對深情對望而相擁的小情侶,象徵你倆的純潔愛情,絕對是個叫人看得甜絲絲的擺設。



打算為對方準備情人節晚餐?別忘了浪漫的餐桌布置,用上灰黑色的Just Slate心形餐墊,頓時添上型格,而且石材餐墊的高耐用性,可保護桌面免受餐具的溫度或材質刮傷。另外,來自意大利的Alessi Big Love心形茶匙套裝,同樣叫用家心花怒放,茶匙以不銹鋼製成,並用上高貴的玫瑰金色,增添用餐的甜蜜感覺。