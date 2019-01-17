GIUSEPPE for Rita Ora　街頭時尚 × 剛強硬朗

英國樂壇天后Rita Ora除了於音樂界擁有極高人氣之外，其充滿可塑性的標致面孔亦令她成為時裝界大紅人，經常被不同高級時裝品牌贊助、登上各大時裝雜誌封面，甚至邀請她攜手合作推出聯名系列。意大利著名設計師Giuseppe Zanotti繼早前為Rita Ora英國巡迴演唱會度身訂製GIUSEPPE ZANOTTI鞋履後，是次更與她一同創作全新鞋履系列GIUSEPPE for Rita Ora，設計將會融合街頭時尚風格及女性剛強硬朗形象，並以品牌一貫精湛意大利工藝呈現。



此系列將會於本月24日於美國比華利山Saks Fifth Avenue舉行發布會，雖然暫時只見到手繪草圖，但多年來曾經與Lady GaGa、Ariana Grande、Rihanna、Beyonce及Jennifer Lopez等等多位知名樂壇天后合作的Giuseppe Zanotti表示：「系列設計會呈現出Rita Ora所散發的Glamour、Effortlessness及Cool等不同個性。」而且音樂元素亦一直是他設計理念的核心，可以預期此系列正式鞋款推出時，一定可以滿足到兩邊支持者。