一貼睇盡　免費換豬豬利是封情報（I）

豬，全部都係豬……因應己亥豬年的到來，「豬」絕對是近日熱爆Icon！農曆新年將至，城中各大商場已陸續推出限量版利是封，豬豬更以不同造型亮相，又或集合創意、玩味、DIY等元素，款款都得意到暈，大家想免費擁有的話，記得Mark實換領詳情，全部換完即止呀！婦女們，出動啦！



荃灣廣場推出的「豬肥屋潤」利是封，其小豬配以不同款式的新年服裝及賀年吉祥飾物，而用色方面更參照Pop Art色彩圖案的鮮明風格，吸睛度瞬間飈升。

換領期：即日至2月4日

消費額：HK$1,000 （需以電子貨幣消費）



奧海城的利是封禮盒配有4張大人細路都鍾意的Peppa Pig新春造型及新年配件貼紙，讓大家可自製獨一無二的利是封及揮春。

換領期：1月18日起

消費額：HK$800 （需以電子貨幣消費）



屯門市廣場找來造型超可愛的萬樂「豬」擔任「豬來運轉利是封」主角，而且利是封中間設有幸運輪，可為大家轉出「食極唔肥、環遊世界、荷包常滿」等運程。

換領期：1月21日起

消費額：HK$800 （需以電子貨幣消費）



荷里活廣場的一套6個凸印粉紅小豬利是封，演繹出3種不同神韻和形態，包括頭戴鑽石皇冠、脖子繫上鑽石頸鏈及戴着閃石煲呔，寓意大家新一年財源滾滾，一身珠光寶氣。

換領期：1月18日起

消費額：HK$800 （需以電子貨幣消費）



領展以FSC環保紙物料製作的利是封，用上精緻的敦煌特色圖騰為背景，並印有多角度的別注小豬及祝賀語句，造型簡約又可愛！

換領期：即日起

消費額：HK$268 （需以電子貨幣消費）



數碼港商場以原創卡通人物孖公仔為主角的「豬事多福」利是封，設有兩個款式，分別是化身粉豬的哥哥捧滿黃金豬，寓意「豬籠入水，盆滿缽滿」，以及變身粉豬的妹妹手執金豬如意掛飾，代表「豬年順境，事事如意」， 再結合立體燙金圖案和耀眼色調，得意又搶眼 。

換領期：1月19日至2月4日

消費額：HK$200（需以電子貨幣消費）