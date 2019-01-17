Wilson Audio Sasha DAW　加大容積強化低音

Wilson Audio是美國喇叭名牌，創辦人Dave Wilson於80年代設計出經典型號WATT，以細緻音色而備受音響迷推崇，成為該品牌的長青型號，可惜Dave Wilson不幸於上年逝世，但Wilson Audio卻沒有一蹶不振，反而推出最新喇叭Sasha DAW，外觀上與上一代的Sahsa大同少異，但其實在技術、用料及做工都有明顯改善，特別是將喇叭音箱的容積大幅度提升，低音箱體大了13.3%，令低音有足夠空間進一步強化，輕鬆將低頻下潛至20Hz水平，聽歌時更為震撼有力。



喇叭裝置了4組單元，包括一組1吋高音、一組7吋中音及一對8吋低音，將頻率響應提升至20Hz–30kHz，為了改善音色，單元用料亦全面提升，採用Alexia 2的8吋低音單元，並應用了Wilson Audio獨家特殊複合材料X-material來加厚振膜，有效杜絕諧振，同時在低音的上方增設槽口用來粗前疏導空氣，就連低音反射孔亦是新設計，降低不必要的氣流噪訊，令音色更乾淨，配合該廠第5代軟半球高音單元，令高低音覆蓋更為全面。



如你夠細心的話，會發現低音音箱不是90度垂直，而是稍稍向後傾，這設計在之前的WATT/Puppy及Sasha都沒有，原來能杜絕高低音的時間差，加上喇叭設有一個旋鈕，旋轉就可以調節上方高音音箱的角度，確保高中低音能同時傳至用家耳中。至於音箱用料方面，低音音箱主要採用專家開發的X-Material，硬度比一般金屬更高，雖然施工難度高，但能杜絕諧振，將喇叭重量提升至107.05kg超重水平。