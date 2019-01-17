男士之夜：歲晚熱賣多　睇完笑呵呵

【超豪用料！ Katana黑桃木×不銹鋼機殼】

日本刀（Katana）製作工序繁複，設計優美又堅硬，原來手機殼的Katana都有同樣特點。美國Element Case剛推出品牌中定位最高的Katana，機殼底盤由G10級玻璃複合物料及6061鋁合金製成……

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【開窿芒Galaxy A8s 嘉倩BB︰「睇片無遮無擋！」】

屏幕技術日新月異，繼M字額、水滴芒後，最近輪到「開窿」屏幕。今天Samsung就推出旗下首部「開窿」手機Galaxy A8s，破天荒應用Infinity-O技術，將前置鏡頭完全融入6.4吋屏幕的左上角，大大提升屏幕比例至19.5:9，睇片幾近無遮無擋，比一般手機看得更多！

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【Supreme史上最完整滑板Set HK$400萬起Bid】

凡事都係物極必反，就算係死忠粉絲都總會有「脫坑」一日。好似用10年時間花盡N金去收集1998年至2018年期間Supreme所推出合共248塊滑板嘅超級狂迷Ryan Fuller，繼去年尾喺洛杉磯搞完Exhibition將呢整套Supreme滑板向普天下Supreme Fans展示過後，今個月就委託知名拍賣行為呢套可能係全世界唯一一套整晒章嘅Supreme滑板尋找新主人……

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【MR PORTER x Off-White獨家系列 1.22開賣】

說Off-White是當今時尚界的人氣王絕對當之無愧，唔單只多個品牌爭相與它Crossover，今季男裝網店MR PORTER亦再次與品牌推出全新獨家膠囊系列，並於1月22日上線開賣。

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【行貨殺到！ 黑鯊手機1.16開售】

小米旗下黑鯊手機（Blackshark）早於去年推出，但香港遲遲未有代理引入，搞到機迷焗住買國行，不但裝Game無咁方便，維修亦無保障。等了又等，終於有香港代理引入，並訂於1月16日正式開售，售價約三千中（港元），並跟機送保護套、屏幕保護貼、專用遊戲手柄及一年保養，有壞唔使怕！

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【吳亦凡版NEOGEO mini 1.17小米商城首賣】

潮興迷你遊戲機，去年由SNK推出的「NEOGEO mini (ネオジオ ミニ)」更引起搶購熱潮。繼聖誕特別版後，廠商近日宣布與吳亦凡個人潮牌A.C.E.聯乘合作，推出全新黑金配色的特別版本，將於1月17日早上10時於小米商城率先發售……

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【Suzuki Jimny迷彩裝現身】

矚目人氣潮車Suzuki Jimny終於現身和眾車迷見面。廠方最近破天荒與AAPE BY A BATHING APE合作，推出連串活動。

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【大小雙屏視野 Asus ZenBook Pro 14】

Asus於上年6月和8月就分別推出過旗艦級的ZenBook Pro 15及ZenBook Pro 13筆電，仲搵來「神奇女俠」Gal Gadot做代言，而廠方最近就追加14吋屏幕的ZenBook Pro 14，實行大中小尺寸通殺。

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【一千有找！紅米Note 7 4,800萬強攝】

小米早兩日就舉行記者會，正式宣布紅米成為獨立品牌，品牌名稱就繼續叫紅米或Redmi，而標誌就係紫紅色的「Redmi」字樣。

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【林寶堅尼Huracán EVO 革新升級】

林寶堅尼（Lamborghini）推出全新一代V10超跑Huracán EVO，不單止擁有完美承襲Huracán Performante的卓越性能，全新集成式空氣動力學設計加極具前瞻性的車輛動態管理系統，成就更靈活穩紮操控和更敏捷迅速的響應。

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【Hisense U7A系列 55吋震撼睇4K HDR靚畫】

不少人都喜歡趁農曆新年前後換電視，如你都有此意，Hisense新推出的U7A系列就是不錯的選擇，尺寸備有50（HK50U7A）及55吋（HK55U7A）兩款，均採用3,840×2,160的4K屏幕，配合新一代的視頻處理器，能優化色彩及亮度，增強邊緣位的細節處理、還能因應畫面風格而自動降噪……

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