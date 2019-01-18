沖繩一月「花」呢Look！

農曆新年未過，就想去睇櫻花？唔使心心思啦，立即出發都無問題！皆因日本最南部的沖繩花季已經開始，當中最受港人喜愛的櫻花，於今個周末（1月19日）至2月3日，會舉行第41屆本部八重岳櫻花祭。地點是標高453米的八重岳上，那裏設有免費停車場（500台）和洗手間等基本設施，並可欣賞約7,000株琉球寒緋櫻（又名山櫻花、緋寒櫻），是日本最早賞櫻地點。

此外，同一時期在海洋博公園，則會舉行「鬱金香花展」，約8萬球的彩色鬱金香形成五彩繽紛的花田，是拍攝打卡的好地方。1月26日至2月24日，該公園的噴水廣場則會上演「美麗海花祭」，用花花草草製作的鯨鯊、海豚和十二生肖等；這一二月，花迷花癡記得要去沖繩睇睇啦！



第41屆本部八重岳櫻花祭

日期：2019年1月19日至2月3日

地址：沖繩縣本部町字並里，八重岳櫻之森公園



鬱金香花展

門票：￥760（約HK$54）

日期：2019年1月19日至2月3日（1月31日休館）

時間：8:30am~5:30pm

地址：沖繩縣本部町石川424，海洋博公園熱帶夢幻中心



美麗海花祭

門票：免費入場

日期：2019年1月26日至2月24日

時間：8:00am~7:00pm

地址：沖繩縣本部町石川424，海洋博公園噴水廣場等處