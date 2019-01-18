打斑要小心，尤其是有荷爾蒙斑。打錯斑不止可能令色斑加深，更會無斑變有斑。



膚色較深的亞洲人很常有荷爾蒙斑（又稱為蝴蝶斑、黃褐斑、肝斑等），既然稱為荷爾蒙斑，固然與荷爾蒙水平變化有關，已知道更年期、懷孕、服用避孕藥等，均有機會誘發或加劇荷爾蒙斑。若有以上因素，再受到紫外線照射，就會令到荷爾蒙斑顯現，受光部位如顴骨、鼻樑、額頭兩側最常見到。



雀斑和曬斑都屬於淺層斑，較易處理；但荷爾蒙斑的黑色素可位於表皮層或真皮層中（甚至同時位於兩種皮層），大部分情況都是位於較深的真皮層中。一般打斑手法不適合用於治療荷爾蒙斑，因為打斑不當，有可能刺激深層黑色素，將底層色斑扯出來，令色斑加深。所以做打斑時一定要尋求有豐富經驗的醫生去做，打斑前亦要做詳細的色斑分析，確診色斑的類別和處於皮層的位置後才做。除了做打斑和盡量避免服用荷爾蒙藥物，必要時可以塗美白膏，有助阻斷黑色素形成，同時加快皮膚角質層脫落，促進表皮活化和更新，降低黑色素的積聚，但必須由醫生處方。



曬出斑來，要做很多補救措施才挽救得到。所以預防勝於治療，做好防曬──無論天氣陰晴都要塗SPF30或以上的防曬用品，每隔二至三小時補一次──才是最有效防斑的方法。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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