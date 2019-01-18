雅蘭床褥　新春禮遇　36年Q嘜認證優質睡眠享受

雅蘭床褥50 多年來致力研發優質的彈弓床褥，只因彈弓床褥遠比其他床褥具有更強的支撐及承托。以鋼材製成的彈弓，相對於海綿或墊料，損耗率更低、更為堅固耐用，而且彈弓更有彈性，可主動因應身體不同部位的重量及線條作出承托，減輕身體承受的壓力。「雅蘭」精心製作優雅舒適的家居用品，讓講究生活質素的人士享受優質睡眠，並且連續36 年獲得「香港Q 嘜優質產品」認證及「香港Q 嘜人氣品牌」，出品質素毋庸置疑。為迎接新春來臨，「雅蘭」正舉行The Club 會員優惠，購買指定床褥產品有半價外，還可賺取雙倍Club 積分，獨享精品禮遇。



屢獲殊榮 國際認可

在1993 至2015 年期間，雅蘭床褥連續23 年高踞香港彈弓床褥市場佔有率的冠軍位置，更囊括「香港名牌十年成就獎」、「信譽品牌」、「超級品牌」、「香港安全標誌」認證、「盛世大中華企業品牌年獎」、「中國馳名商標」，以及國家質量監督檢驗檢疫總局之「產品質量免檢證書」等殊榮，更於國際間得到認可，獲得「World Branding Awards」，亦是唯一一家香港床褥品牌，能連續4 年獲得該獎項，將「雅蘭」的養生之道帶往世界的大舞台。



全新型號床褥



煥能智選5 折：定價$6,080~$14,480（The Club 會員優惠）

‧ 床褥採用CELLIANT® 技術及進口優質織錦面布製造，並通過能量發射，促進血液循環，增加血液含氧量。

‧ 精鋼連鎖彈弓，經高溫處理，加強承托力。

‧ 床褥軟硬雙面設計。



AIR360 床褥5 折：定價$6,080~$14,480

‧ Outlast 恒溫面料

‧ TiGo Ring™ 金戒指通風系統

‧ 天然乳膠

‧ 真空舒柔綿

‧ 精鋼連鎖彈弓

‧ 納米海綿



全棉印花套裝連被芯

定價$699~$999，推廣價$399~$699（The Club 會員優惠）

‧ 全棉面料，觸感順滑，柔軟舒適。

‧ 親膚透氣，減低發霉發臭。



至尊系列SUPREME Series



至尊經典7 折：定價$5,580~$12,280（The Club 會員優惠）

‧ 雅蘭專利COSIFLEX® 至尊彈弓系統

‧ 專利OxyFoam™ 透氣乳棉層



至尊豪華7 折：定價$6,980~$14,880（The Club 會員優惠）

‧ 雅蘭專利COSIFLEX® 至尊彈弓系統

‧ 專利OxyFoam® 透氣乳棉層

‧ 特別加厚軟墊棉層，提供舒適睡眠。



至尊尊貴65 折：定價$8,980~$19,380（The Club 會員優惠）

‧ 雅蘭專利COSIFLEX® 至尊彈弓系統

‧ 專利OxyFoam® 透氣乳棉層

‧ 專利官感綿，有效釋放壓力。

‧ 天然羊毛柔軟透氣，排濕吸汗，有效調節溫度，且防止過敏反應。

‧ 獨特寶盒式軟墊和特別加厚軟墊棉層雙重結合，將身體承受的壓力減至最少，貼身舒適。



# 以上床褥全部使用天然乳膠層，排濕散熱，特厚優質華麗柔軟織錦，做工精巧，舒適耐用。



雅蘭 ×THE CLUB 新春獨家優惠

The Club 會員購買指定床褥產品有半價外，亦可賺取雙倍Club 積分， 獨享新年禮遇：額外獲贈精美全棉枕袋一對。



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