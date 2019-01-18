三界五行：喜慶布置　迎接新年

對於天地鬼神，佛家道家有各自崇拜的神明，儒家孔子說：「敬鬼神而遠之」，他對於「怪力亂神」不想多說，敬而遠之就是了。



在玄學而言，太歲是守護神，並非惡煞，不會害人，所謂犯太歲，是因為某些生肖所處位置與太歲同宮，或與太歲相沖、相害、相破、相刑，太歲是無上權威，相關生肖就要對太歲更加敬畏，但敬畏不等於畏首畏尾，縮手縮腳，甚麼都不做。只要兢兢業業、勤勤懇懇，不行差踏錯，一定得到太歲保佑。俗語說，「豈敢在太歲頭上動土」，現實生活，不要說是太歲，就算是陌生人，我們要驚動打擾，也得禮貌說一聲：「唔該，借過。」何況要在太歲坐的地方動土，不擇日子向太歲打個招呼，說得過去嗎？由此可見，豬年西北位，保持整潔就可以了，新春期間，這個位置布置得喜氣洋洋，一定得到太歲保佑。



流年這個方位，除了有九紫喜慶星，還有「奏書」和「小利」兩顆吉星帶來名利。新春期間，擺放四季桔或吉慶果，非常應景，可以掛一串七彩小閃燈或以紫色為主調的小閃燈，家門坐西北向東南，門口貼對聯，門內貼一個福字，都會帶來好運，由於九紫星五行屬火，西北位五行屬金，避免火克金，家門坐西北，新春期間可以鋪紅地氈，但正月過後，最好改鋪屬土的啡色地氈。家居的西北位，宜用花盆栽種長青植物，例如綠蘿、發財樹、長壽花、吊蘭、富貴竹、長春藤。



方向宇