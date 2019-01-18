香辣惹味　西班牙腸燴番茄雜豆

西班牙人天性熱情如火，連經典的辣肉腸Chorizo一樣香辣惹味。今日請來中環一間歐陸私房餐廳主理人Ruby Lau，教大家利用Chorizo炮製成一道傳統的西班牙腸燴番茄雜豆，好適合冬天食用。Ruby指，Chorizo是西班牙傳統Tapas的主要食材之一，味道鹹香帶點微辣。Chorizo以豬肉為主要食材，另會加入大量的Paprika辣椒碎，經過長時間風乾後，豬肉與脂肪和辣椒完全融合，遇熱流出辛香油脂，最適合與雜豆蔬菜同煮，以提升惹味度。



材料：

Chorizo 120克

紅腰豆 150克

鷹嘴豆 150克

雜菇粒 100克

番茄 1個

番茄汁 3杯

蝦 5隻

帕爾馬芝士 少許

蒜頭 1瓣

鹽 少許

胡椒粉 少許

糖 1茶匙

葱粒 20克

葱段 10克

橄欖油 1茶匙



做法：

1.將Chorizo切片，番茄切粒，蝦用少許鹽及胡椒粉略醃，備用。

2.用橄欖油起油鑊爆香蒜頭及葱段後，加Chorizo腸及雜菇炒香。

3.加入紅腰豆及鷹嘴豆炒勻，再放番茄粒及番茄汁，用鹽、糖調味，轉中火煮約10分鐘，熄火後加上葱粒。

4.將蝦煎至金黃色及剛好熟鋪放在飯面，最後刨上少許帕爾馬芝士碎即成。