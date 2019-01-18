香辣惹味 西班牙腸燴番茄雜豆
2019年01月18日 15:00
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西班牙腸燴番茄雜豆是傳統西班牙美食，加上煎香的鮮蝦，味道濃郁香辣，好適合佐酒同吃。(莫文俊攝)
西班牙人天性熱情如火，連經典的辣肉腸Chorizo一樣香辣惹味。今日請來中環一間歐陸私房餐廳主理人Ruby Lau，教大家利用Chorizo炮製成一道傳統的西班牙腸燴番茄雜豆，好適合冬天食用。Ruby指，Chorizo是西班牙傳統Tapas的主要食材之一，味道鹹香帶點微辣。Chorizo以豬肉為主要食材，另會加入大量的Paprika辣椒碎，經過長時間風乾後，豬肉與脂肪和辣椒完全融合，遇熱流出辛香油脂，最適合與雜豆蔬菜同煮，以提升惹味度。
材料：
Chorizo 120克
紅腰豆 150克
鷹嘴豆 150克
雜菇粒 100克
番茄 1個
番茄汁 3杯
蝦 5隻
帕爾馬芝士 少許
蒜頭 1瓣
鹽 少許
胡椒粉 少許
糖 1茶匙
葱粒 20克
葱段 10克
橄欖油 1茶匙
做法：
1.將Chorizo切片，番茄切粒，蝦用少許鹽及胡椒粉略醃，備用。
2.用橄欖油起油鑊爆香蒜頭及葱段後，加Chorizo腸及雜菇炒香。
3.加入紅腰豆及鷹嘴豆炒勻，再放番茄粒及番茄汁，用鹽、糖調味，轉中火煮約10分鐘，熄火後加上葱粒。
4.將蝦煎至金黃色及剛好熟鋪放在飯面，最後刨上少許帕爾馬芝士碎即成。