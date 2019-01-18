新年開倉　低至1折　掃平靚正披肩

好快就到農曆新年，過年當然要辦年貨，除了買新衫、新褲、新鞋外，女士們更可以趁住今次2019新年全港最大型披肩開倉，買番幾條新披肩襯衫，扮靚啲過年！場內手工披肩售價低至1折，快啲嚟入貨過年旺一旺！



再開倉 筍價貨品任你揀

Scarfesia繼上次聖誕開倉大受歡迎後，踏入2019新一年再度開倉，今次開倉的披肩屬全新款式，幾千款頸巾披肩任你揀，最平由HK$49.5起，襯中式、Casual或晚裝Look都得，上次嚟唔到，今次一定要把握機會！



今次開倉除了幾十元一條的筍貨和多款手工披肩外，全場Scarfesia正貨披肩7折，再買4送1。想造型再優雅一點，就要留意同場的Pashmina Showroom，皆因當中的Pashmina系列全部8折起開倉，再買4送1；眾所周知Pashmina是羊毛中的極品，在外國有軟黃金之稱，就算唔買都要睇吓。價惠只限旺角店，數量有限，售完即止！



12生肖披肩開運大法

大家唔單止可以用披肩去幫你提升造型，更可以用披肩去催運，只要跟住著名命理專家─曼樺老師提供的豬年12生肖開運顏色，再去挑選適合的披肩顏色，就可以為新一年帶來好運氣！



豬：西瓜紅色、紫色、白色

鼠：白色、黑色、紫色

牛：玫紅色、裸色、橄欖綠色

虎：金色、墨綠色、青色

兔：粉紫色、紫色、灰色

龍：銀色、灰色、藏青色

蛇：橙色、藍色、銀白色

馬：茶色、深藍色、淺藍色

羊：棕色、米色、墨綠色

猴：米色、白色、黃色

雞：粉紅色、紫色、黑色

狗：紅色、深藍色、灰色



模特兒：Sindy@Reborn Production、呂太