【新春打卡位】LEGO花市　砌出香港情

「年又過年……共慶歡樂團圓……」，新年又到，傳統花市大家行得多，LEGO花市大家又行過未﹖今年LEGO就搞搞新意思，聯乘Cityplaza於1月18日至2月19日期間舉辦「整整『砌砌』過新年」活動，於商場內放置多個以放大版LEGO砌成的賀年實景，例如正門便是LEGO大宅所在，它以LEGO 80101盒裝版為藍本，入場可與LEGO人仔一齊食團年飯，又可走到客廳與LEGO家人共聚天倫，偏廳仲有一個放大版魚缸，寓意年年有餘，夠晒意頭！



再往前走是LEGO舞龍隊，它即LEGO 80102盒裝的放大版本，龍頭、龍角、鬍鬚及龍尾均栩栩如生，最前面的大頭佛更應節地穿上豬仔服裝，打卡必到！影完相仲可走到花市動手砌LEGO，當中包括「福氣年年風車豬」、「財運亨通金豬元寶」及「生肖主角小小豬」，砌完有機會帶走，將福運帶返屋企。



逛完花市香港人例必睇番套賀歳片，場內特設「砌砌定格動畫戲院」，不但以LEGO砌出售票處原貌，入場仲可製作以《LEGO英雄傳》為主題的定格動畫，盡情發揮創意，LEGO迷又豈能錯過！



Cityplaza x LEGO︰整整「砌砌」過新年

日期︰1月18日至2月19日

時間︰中午12時至晚上9時正

地點︰太古城中心2樓中橋