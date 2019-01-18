「新界潮人總會成立十周年暨第五屆會董就職典禮 」圓滿舉行

新界潮人總會剛於1月17日舉行慶祝「成立十周年暨第五屆會董就職典禮 」，政務司司長張建宗、中央人民政府駐香港聯絡辦公室副主任何靖、新界工作部部長李薊貽、民政事務局副局長陳積志暨一眾新界潮人總會第五屆名譽首長及會董筵開80席與場內近千名鄉親和友好賢達歡聚一堂，一同見證新一屆會董就職。



莊健成主席致辭表示，新界潮人總會於2009年成立，至今已是第十個年頭。該會一直致力推動該會宗旨︰「關注區內民生和社會事務，支持特區政府依法施政，發揚潮州文化，共建和諧社區，為國家，為香港，為家鄉建設作出貢獻。」十周年訂立了「潮人齊心，共創未來」這個主題。「潮人齊心」，就是要發揚潮州人團結的精神，國家的未來就是香港的未來，就是潮人的未來。「共創未來」，就是要表達他們的心聲、展示他們的信心和決心。



他表示過去一年舉辦了多項精彩的活動，例如與香港潮屬總會合辦在新界多區舉辦近七百席盆菜宴；潮汕四市交流團，與會董同仁拜訪家鄉領導，深入了解家鄉發展；在青衣海濱公園舉辦香港潮汕文化節，吸引了新界區3千多位市民和鄉親一同品嚐潮汕美食，感受潮人文化。他表示將繼續吸納更多潮籍鄉親和友好加入，繼續發揚潮州文化，推動該會宗旨。